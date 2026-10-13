جامعة عمان العربية تسجل إنجازاً عالمياً بإدراج 7 من باحثيها ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم وفق تصنيف ستانفورد

خبرني - حققت جامعة عمان العربية إنجازاً علمياً جديداً بإدراج (7) من باحثيها ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم، وفقاً للتصنيف العالمي الذي تصدره جامعة ستانفورد، تقديراً لإسهاماتهم البحثية المتميزة وتأثير إنتاجهم العلمي على المستوى الدولي، ويأتي هذا الإنجاز تجسيداً لرؤية الجامعة في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة على الابتكار والإبداع، وتعزيز حضورها في التصنيفات والمحافل العلمية الدولية، بما يعكس التطور المتواصل في جودة الإنتاج البحثي لأعضاء الهيئة التدريسية.

وبهذا الصدد أكد الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية على أن إدراج سبعة من باحثي الجامعة ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم وفق تصنيف جامعة ستانفورد يُجسّد التقدم الذي تحرزه الجامعة في مسيرتها نحو التميز الأكاديمي والبحثي، ويعكس كفاءة كوادرها الأكاديمية وقدرتهم على إنتاج بحوث علمية ذات أثر عالمي، مُشيراً إلى أن الجامعة تولي البحث العلمي أهمية استراتيجية، وتواصل العمل على توفير بيئة بحثية متكاملة تحفّز الإبداع والابتكار، وتدعم الباحثين في تطوير إنتاجهم العلمي وتعزيز حضورهم في الأوساط الأكاديمية الدولية، مؤكداً أن ارتفاع عدد الباحثين المدرجين إلى (7) باحثين هذا العام يشكّل مصدر فخر واعتزاز لأسرة الجامعة، وحافزاً لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز مكانة جامعة عمان العربية وسمعتها العلمية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه أشار الدكتور محمد شهاب عميد البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة عمان العربية إلى أن هذا الإنجاز يعكس التطور الملحوظ في أداء الباحثين بالجامعة، ويؤكد أهمية الاستثمار في البحث العلمي النوعي الذي يسهم في إنتاج المعرفة وتطوير مختلف المجالات العلمية، مُبيناً أن إدراج سبعة باحثين من الجامعة ضمن القائمة لهذا العام، مقارنةً بباحث واحد في العام الماضي، يعكس تنامي الحضور البحثي للجامعة على المستوى الدولي، ويجسد الجهود المبذولة لتعزيز النشر العلمي في المجلات العالمية المرموقة، وزيادة الاستشهادات بالأبحاث العلمية، بما يسهم في توسيع أثرها العلمي وترسيخ حضور الجامعة في المجتمع البحثي الدولي.

ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل إنجازات جامعة عمان العربية الأكاديمية والبحثية، ويعزز مكانتها مؤسسةً للتعليم العالي تسعى إلى ترسيخ ثقافة البحث والابتكار، ودعم الباحثين، والإسهام في إنتاج المعرفة بما يخدم المجتمع ويواكب التطورات العلمية العالمية.