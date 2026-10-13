جامعة عمان العربية توقّع اتفاقية تعاون مع جمعية «إنتاج» لتعزيز مبادرة TechForward وربط مشاريع التخرج باحتياجات سوق العمل

خبرني - زار الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية «إنتاج»، ووقّع اتفاقية تعاون مع الجمعية ممثلة بمديرها التنفيذي المهندس نضال البيطار، بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم الابتكار، وربط مخرجات التعليم الأكاديمي باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تعزيز جاهزية الطلبة والخريجين للانخراط في الحياة المهنية.

وحضر توقيع الاتفاقية كلّ من: السيدة نادية القديمات مساعد رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية، والدكتورة عهود الخصاونة عميد كلية الأعمال، والدكتور رامي سحويل عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، والدكتور تيسير العفيشات عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال ، والسيد وضاح مسمار مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة، والسيد محمود حجازي رئيس قسم المراسم في دائرة الإعلام والعلاقات العامة، ومن جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية «إنتاج» السيد زياد المصري المدير التنفيذي للبرامج، والدكتور جعفر شهابات مدير برنامج TechForward.

وتتضمن الاتفاقية التعاون في تنفيذ أنشطة مبادرة TechForward التي تقودها جمعية «إنتاج»، والهادفة إلى بناء جسر يربط الجامعات بشركات القطاع الخاص والمؤسسات العامة، من خلال ربط مشاريع التخرج الأكاديمية باحتياجات السوق الفعلية، وتمكين الطلبة من العمل على مشاريع تطبيقية بالتعاون مع الشركات، وتعزيز الشراكة بين الجامعات وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب تطوير المهارات التقنية والعملية لدى الطلبة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

واطّلع الحضور خلال اللقاء على عرض تقديمي حول جمعية «إنتاج» ومبادرة TechForward، استعرض أهداف المبادرة وآليات عملها ودورها في تعزيز التعاون بين الجامعات وشركات القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لتطبيق معارفهم الأكاديمية في مشاريع عملية تعالج احتياجات حقيقية في سوق العمل، بما يعزز خبراتهم التطبيقية ويرفع جاهزيتهم المهنية.

بدوره أكد الدكتور الوديان على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الشراكة بين الجامعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى حرص جامعة عمان العربية على توسيع تعاونها مع مؤسسات القطاع الخاص، وتوفير فرص نوعية للطلبة لتطوير مهاراتهم التطبيقية وربط معارفهم الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن التعاون في إطار مبادرة TechForward يفتح آفاقاً أوسع أمام الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية للمشاركة في مشاريع تخرج تطبيقية، والاستفادة من خبرات الشركات، بما يدعم الابتكار ويسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل.

من جانبه أكد المهندس البيطار على أهمية التعاون مع جامعة عمان العربية في تنفيذ مبادرة TechForward، التي تسعى إلى تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي واحتياجات القطاع الخاص، مشيراً إلى دور المبادرة في توفير فرص للطلبة للعمل على مشاريع تطبيقية بالتعاون مع الشركات، وتطوير مهاراتهم التقنية والعملية، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ويسهم في بناء شراكات فاعلة ومستدامة بين الجامعات وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتنص الاتفاقية على أن تتولى جمعية «إنتاج» إدارة المبادرة والإشراف على أنشطتها، وتنسيق التواصل بين جامعة عمان العربية والشركات المشاركة، وتوفير الدعم الفني والإرشادي للمشاريع المشتركة، فيما تعمل الجامعة على تشجيع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية على المشاركة، وتوفير البيئة الأكاديمية والإشراف اللازم للمشاريع، والمساهمة في تقييمها وفق معايير المبادرة، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجه جامعة عمان العربية نحو تعزيز شراكاتها مع مؤسسات القطاع الخاص، وتطوير فرص التعلم التطبيقي، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، بما يسهم في دعم الابتكار، وتمكين الطلبة، وتعزيز دور الجامعة في إعداد الكفاءات المؤهلة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي.