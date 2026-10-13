الملك يلتقي وزير الدفاع الأسترالي لبحث توطيد التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية

خبرني - التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء الأسترالي وزير الدفاع ريتشارد مارلز، في العاصمة الأسترالية كانبرا.

وبحث اللقاء سبل توطيد التعاون بين الأردن وأستراليا في المجالات الدفاعية والأمنية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وبالحديث عن المستجدات الإقليمية، أكد جلالته أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد بالحوار والدبلوماسية، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وضمان أمنها.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مجدي الحراسيس، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى أستراليا جانتي قلاجوقة، وسفيرة أستراليا في الأردن باولا غانلي.

كما زار جلالة الملك مقر قيادة العمليات المشتركة التابع لوزارة الدفاع الأسترالية، والتقى رئيس العمليات المشتركة في الجيش الأسترالي جاستن جونز لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.