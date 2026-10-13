غضب إسرائيلي بسبب الدقيقة 73 في مباراة الأهلي والزمالك

خبرني - رصدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية حالة من الغضب والاستياء في إسرائيل عقب المشهد اللافت على مدرجات ديربي القاهرة.

وتوحدت جماهير الأهلي والزمالك في رسائل وهتافات مرتبطة بذكرى حرب أكتوبر، تضمنت انتقادات حادة لإسرائيل.

وقالت الصحيفة إن جماهير الناديين اجتمعت في مدرجات الملعب للمرة الأولى منذ 14 عامًا، في مشهد نادر بين الغريمين التقليديين، لإحياء الذكرى الـ53 لحرب أكتوبر 1973، بينما انتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وأشارت "هاآرتس" إلى أن نتيجة المباراة بدت ثانوية أمام ما شهدته المدرجات، إذ رفع مشجعو الفريقين لافتات تستحضر حرب أكتوبر، من بينها لافتة لجماهير الأهلي تشير إلى تبرع 8 آلاف مشجع بالدماء خلال الحرب، وأخرى لجماهير الزمالك كتب عليها: "انتصار أكتوبر دائمًا في قلوبنا".

وأضافت الصحيفة أن جماهير الناديين، رغم التنافس التاريخي بينهما، توحدت في هتافات وأغانٍ تضمنت إساءات لإسرائيل واليهود، خصوصًا خلال الدقيقة الـ73 من المباراة، في إشارة إلى عام 1973.

ووفق التقرير، تجنب التلفزيون المصري إظهار بعض اللافتات خلال البث، فيما جرى خفض مستوى الصوت أثناء الهتافات المعادية لإسرائيل على شبكة "أون سبورت".

وربطت "هاآرتس" هذا المشهد بتاريخ التنافس بين الأهلي والزمالك، معتبرة أن اجتماع جماهير الناديين يمثل حدثًا استثنائيًا بالنظر إلى عمق الخصومة بين أكبر ناديين في مصر.

وتناولت الصحيفة تاريخ الناديين، مشيرة إلى تأسيس الأهلي عام 1907 في مواجهة أجواء الاستعمار البريطاني، بينما تأسس الزمالك بعده بأربع سنوات وارتبط تاريخيًا بالنخبة والدبلوماسيين، قبل أن يحمل اسم الملك فاروق لفترة من تاريخه.

وأشارت إلى أن التنافس بين الناديين تجاوز حدود كرة القدم ليصبح انعكاسًا لانقسامات اجتماعية بين شرائح مختلفة من المجتمع المصري، فيما يمثل المنتخب الوطني، بحسب التقرير، مساحة جامعة للمصريين بعيدًا عن الانقسام بين الناديين.

كما استعرضت «هاآرتس» أحداث مباراة بورسعيد في الأول من فبراير 2012، التي أسفرت عن مقتل 74 من مشجعي الأهلي وإصابة أكثر من 500 آخرين، مشيرة إلى تعدد الروايات بشأن ملابسات الأحداث والجهات التي تتحمل مسؤوليتها.

ولفتت الصحيفة إلى توقف النشاط الجماهيري في الملاعب المصرية لفترة، قبل عودة المشجعين تدريجيًا، وصولًا إلى تطبيق نظام للتعرف على هوية الجماهير قبل موسم 2026/2027، في إطار الإجراءات الأمنية الجديدة.

وختمت "هاآرتس" تقريرها بالإشارة إلى حضور نحو 50 ألف مشجع في ديربي القاهرة، بالتزامن مع ذكرى حرب أكتوبر ومرور ذكرى أحداث السابع من أكتوبر، معتبرة أن المباراة قدمت مشهدًا نادرًا لوحدة جماهير أكبر غريمين في كرة القدم المصرية والعربية حول قضية تتعلق بالصراع مع إسرائيل.