الملك يلتقي رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب في أستراليا

خبرني - عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني لقاء في العاصمة الأسترالية كانبرا، مع رئيسة مجلس الشيوخ سو لاينز ورئيس مجلس النواب ميلتون ديك، اليوم الثلاثاء.

وأعرب جلالته عن تقديره لمواقف أستراليا تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، معربا عن حرص الأردن على تعزيز العمل المشترك مع أستراليا، خاصة في المجالات السياسية والبرلمانية.

وأكد اللقاء أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في الإقليم، إذ لفت جلالة الملك إلى ضرورة وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس، ودعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما وسيادتهما.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى أستراليا جانتي قلاجوقة.