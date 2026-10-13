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إغلاق مؤقت للمسرب المتجه من السلط باتجاه العارضة

  • 13 أكتوبر 2026
  • 11:20
إغلاق مؤقت للمسرب المتجه من السلط باتجاه العارضة

خبرني - تعتزم وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتنسيق مع إدارة السير والدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، إغلاق المسرب المتجه من السلط باتجاه العارضة، ضمن منطقة جسر زي -أعلى الجسر فقط-، وذلك اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من مساء السبت المقبل، ولغاية الساعة السادسة من صباح الأحد الذي يليه.

وأوضحت الوزارة أن الإغلاق يأتي لتمكين المقاول من تنفيذ أعمال صيانة برج الإنارة أعلى الجسر، بما يضمن إنجاز الأعمال وفق متطلبات السلامة العامة والمرورية.

ودعت الوزارة الإخوة المواطنين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بتعليمات كوادر الوزارة والأمن العام في الموقع، والتقيد بالإشارات التحذيرية والإرشادية، حفاظًا على سلامتهم وضمانًا لانسيابية الحركة المرورية.

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