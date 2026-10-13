وفيَّات الأردن.. الثلاثاء 13-10-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء، 13-10-2026:
- أنس أبو صالح
- إبراهيم فضل إبراهيم المصري
- إسماعيل مصطفى الشباطات
- الفريدة دروفينك كمال نشواتي
- باريز صالح فواز صياحين
- جمال محمود الصالح الكسار
- رفيف ادم زيدان أبو طبيخ
- شيرين محمد الأعرج
- شيمة عايد معارك العدوان
- طلال أبو رملية
- عبدالله محمود منصور الوردات
- عصام محمود محمد مساعده
- علاء فايز الهاجس الوريكات
- علي أحمد حسين شديدة
- علي محمد علي الزعارير
- عليا محمد سعيد العوادين
- عمر أبو سمري
- لجين عبدالرحيم نعمان النتشة
- محمد عادل زكي أبو ليلى
- معتصـم محمـود مساعـده
- منور مصباح المحتسب
- نايا محمد ادريس حجازي
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون .