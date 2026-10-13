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الثلاثاء: 13 أكتوبر 2026
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وفيَّات الأردن.. الثلاثاء 13-10-2026

  • 13 أكتوبر 2026
  • 11:00
وفيَّات الأردن الثلاثاء 13102026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء، 13-10-2026:

- أنس أبو صالح

- إبراهيم فضل إبراهيم المصري

- إسماعيل مصطفى الشباطات

- الفريدة دروفينك كمال نشواتي

- باريز صالح فواز صياحين

- جمال محمود الصالح الكسار

- رفيف ادم زيدان أبو طبيخ

- شيرين محمد الأعرج

- شيمة عايد معارك العدوان

- طلال أبو رملية

- عبدالله محمود منصور الوردات

- عصام محمود محمد مساعده

- علاء فايز الهاجس الوريكات

- علي أحمد حسين شديدة

- علي محمد علي الزعارير

- عليا محمد سعيد العوادين

- عمر أبو سمري

- لجين عبدالرحيم نعمان النتشة

- محمد عادل زكي أبو ليلى

- معتصـم محمـود مساعـده

- منور مصباح المحتسب

- نايا محمد ادريس حجازي

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون .

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