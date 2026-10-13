الأردن يتسلم من أستراليا قطعة أثرية نادرة تعود إلى نحو 12 ألف عام قبل الميلاد

خبرني - تسلّم الأردن قطعة أثرية أردنية نادرة قررت أستراليا إعادتها إلى الأردن، خلال مراسم أُقيمت في المعرض الوطني الأسترالي على هامش زيارة الدولة التي يجريها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أستراليا.

وتسلم القطعة الأثرية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مندوبا عن جلالة الملك.

وتعكس إعادة القطعة التعاون بين البلدين في مجال حماية التراث الثقافي والحفاظ على المقتنيات الأثرية وإعادتها إلى موطنها الأصلي.

وتعود القطعة إلى نحو 12 ألف عام قبل الميلاد، وهي واحدة من 3 أجزاء شكلت لوحا معماريا حجريا منقوشا ومصنوعا من الحجر الطيني، اكتُشفت عام 1983 خلال أعمال تنقيب نفذتها بعثة مشتركة من جامعة سيدني وكلية ووستر، قبل نقلها إلى المعرض الوطني الأسترالي عام 1985، وفق ترتيبات اتفق عليها البلدان.

وتكتسب القطعة أهمية أثرية وتاريخية استثنائية، إذ تشكّل، مع الجزأين الآخرين، ما يُعد أقدم منحوتة كبيرة الحجم معروفة في العالم، فيما يحفظ الأردن الجزأين الآخرين في متحف الأردن في عمّان ومتحف دار السرايا في إربد.

وأكد الصفدي، خلال مراسم التسليم التي حضرتها من الجانب الأسترالي المبعوثة الخاصة للحكومة الأسترالية لشؤون الفنون سوزان تمبلمان، ومسؤولون في المتحف معنيون بالشؤون الثقافية والفنية، أهمية التعاون الأردني الأسترالي في مجال التنقيب عن الآثار وحفظها، وشكر الحكومة الأسترالية والمتحف على تعاونهما وإعادة القطعة الأثرية إلى الأردن.