منتج لذيذ ومفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم

خبرني - اعتبرت خبيرة التغذية يلينا سولاماتينا أن اليقطين مطهوا على البخار أو مشويا غذاء ممتاز للمصابين بارتفاع ضغط الدم.

ووفقا لها، الفائدة المرجوة تتحقق بتناوله باعتدال بفضل غناه بالفيتامينات والعناصر الدقيقة. لأن اليقطين غني بالبوتاسيوم، الذي يساعد على مكافحة التورم والتخلص من السوائل الزائدة. ومن خلال تقليل كمية الماء المتناولة، تنخفض كمية الدم المتدفقة بشكل معتدل، ما يساعد على خفض مستوى ضغط الدم.

وتقول: "تعتبر الألياف في اليقطين عنصرا آخر مفيدا، فهي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، التي بدورها تنتج بكتيريا وأحماض دهنية مفيدة قصيرة ومتوسطة السلسلة. وأظهرت الدراسات أن الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة توفر حماية للقلب والأوعية الدموية من التلف. وعند عمل القلب والأوعية الدموية بصورة طبيعية، يقل خطر ارتفاع ضغط الدم".

وبالإضافة إلى ذلك، يحمي البروفيتامين А، الموجود في القطين، يحمي الأغشية المخاطية من التلف ويعزز تعافيها. وتقلل بطانة الأوعية الدموية الجيدة بشكل ملحوظ من خطر الالتهاب المزمن وتكون رواسب الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية. كما أن الزنك يقوي منظومة المناعة ويساعد على خفض مستوى السكر في الدم، بينما يرخي المغنيسيوم الأوعية الدموية ويخفض مستوى ضغط الدم.

وتجدر الإشارة إلى أن دراسة منشورة في PubMed Central تؤكد أن اليقطين يساعد على خفض مستوى ضغط الدم. وأن لب اليقطين غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران يساهمان في تنظيم مستوى ضغط الدم.

وبالإضافة إلى ذلك، لبذور اليقطين فوائد محتملة. فقد أظهرت دراسات أُجريت على الفئران عام 2023 أن مركبات الفلافونويد الموجودة فيها تحسن التوافر الحيوي لأكسيد النيتريك، ما يؤثر إيجابا على بطانة الأوعية الدموية.