الأردن.. تعرف على هوية الشاب الذي توفي بسيول الرويشد

خبرني - عثرت فرق البحث المتخصصة في الدفاع المدني وشرطة البادية الملكية على جثة الشاب حسن مشاري زعل الغياث بعد ان جرفته السيول في لواء الرويشد، عن عمر يبلغ 23 عاما.

وجاء العثور على جثة الشاب بعد عمليات بحث وتفتيش متواصلة بدأت منذ ورود البلاغ بعد منتصف ليل أول من امس، حيث سخرت الفرق المختصة جميع امكانياتها البشرية والفنية، بمشاركة غطاسين واستخدام معدات واليات، للبحث عنه في مناطق متنوعة التضاريس.

بحث تجاوز 19 كيلومترا للعثور على الشاب

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن فرق البحث المتخصصة في الدفاع المدني وشرطة البادية الملكية واصلت عمليات البحث منذ لحظة تلقي البلاغ، وبذلت جهودا متواصلة للعثور على الشاب الذي جرفته السيول في لواء الرويشد.

وبحسب الناطق الاعلامي، فقد شملت عمليات البحث مسافة تجاوزت 19 كيلومترا، مع تسخير مختلف الامكانيات من غطاسين ومعدات واليات، الى ان تمكنت الفرق من العثور على جثة الشاب.

الامن العام يجدد تحذيراته من السيول والاودية

وجدد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام دعوته للمواطنين الى التعامل بجدية مع النشرات التوعوية المتعلقة بالحالة الجوية، والالتزام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والاودية، والتقيد بالارشادات الوقائية حفاظا على السلامة العامة، متمنيا السلامة للجميع.



وتناقل معارف الفقيد خبر وفاته بعبارات الدعاء والرحمة، سائلين الله ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله الصبر والسلوان.