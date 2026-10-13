البنك الأردني الكويتي ومتحف الأطفال يوقعان اتفاقية شراكة لتعزيز الثقافة المالية لدى 1,400 طفل سنوياً

خبرني - وقّع البنك الأردني الكويتي اتفاقية شراكة مع متحف الأطفال لتنفيذ برنامج “العلوم في كل مكان”، ضمن مبادرة “متحفنا للكل”، وذلك في إطار جهود البنك الهادفة إلى دعم المبادرات التعليمية والمجتمعية وتعزيز مفاهيم الثقافة المالية لدى الأطفال منذ سن مبكرة. وتتضمن الشراكة دمج مجموعة من المفاهيم والممارسات المالية في عدد من العروض العلمية التفاعلية التي يقدمها البرنامج، بما يسهم في إيصال هذه المفاهيم بأسلوب مبسط وممتع، ويستهدف الوصول إلى نحو 1,400 طفل سنوياً في مختلف أنحاء المملكة.

ويقدم برنامج “العلوم في كل مكان” عروضاً علمية متنقلة تعتمد أسلوب الدراما الكوميدية والتجارب التفاعلية، بما يتيح للأطفال فرصة التعلم من خلال المشاركة والتجربة المباشرة، ويتميز البرنامج بقدرته على الوصول إلى الأطفال في بيئات ومواقع متنوعة، تشمل الصفوف المدرسية ومخيمات اللاجئين والمستشفيات والجمعيات الخيرية في مختلف محافظات المملكة، الأمر الذي يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من محتواه التعليمي وإيصال المعرفة والتجارب العلمية إلى الأطفال في مجتمعاتهم وبيئاتهم المختلفة.

وفي إطار الشراكة، سيتم دمج عدد من المفاهيم الأساسية للثقافة المالية ضمن محتوى العروض، من أبرزها الادخار، والتمييز بين الاحتياجات والرغبات، واتخاذ قرارات إنفاق سليمة، إلى جانب أهمية الصبر والتخطيط المالي وإدارة الميزانية. وسيتم تقديم هذه المفاهيم من خلال شخصية “السيدة Y”، التي توظف التجارب العلمية والمواقف اليومية بطريقة تفاعلية تساعد الأطفال على استيعاب المفاهيم المالية وربطها بحياتهم اليومية، ومن بينها توضيح كيفية الاستفادة من التخطيط المالي وإدارة الميزانية في ادخار المال لتحقيق الأهداف، مثل شراء معدات علمية جديدة، بما يقدم للأطفال نموذجاً عملياً ومبسطاً حول أهمية الادخار والتخطيط للمستقبل. كما يعقب كل عرض نشاط تفاعلي مصمم بما يتناسب مع الفئة العمرية للأطفال المشاركين، بهدف تعزيز فهمهم وترسيخ المفاهيم المالية التي تناولها العرض.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، هيثم البطيخي: “تأتي شراكتنا مع متحف الأطفال انطلاقاً من اهتمام البنك بدعم تعليم الأطفال وتعزيز ثقافتهم المالية منذ الصغر، إذ يتيح ربط المفاهيم المالية بالتجارب العلمية وتقديمها بأسلوب قريب ومحبب للأطفال، يساعدهم على فهم قيمة الادخار والتخطيط، والتمييز بين ما يحتاجون إليه وما يرغبون في شرائه. كما يمنح البرنامج الأطفال فرصة للتعلم والمشاركة في بيئاتهم المختلفة، ويحوّل مفاهيم إدارة المال إلى مواقف وأنشطة عملية يمكنهم استيعابها وتطبيقها، بما يسهم في مساعدتهم على اكتساب عادات مالية مسؤولة والبناء عليها مع تقدمهم في العمر”.

ومن جانبها، قالت مديرة متحف الأطفال، لارا عبيدات: "نؤمن بأن تعاون المؤسسات التي تجمعها أهداف مشتركة يفتح آفاقاً أوسع أمام الأطفال، ويعزز فرصهم في التعلّم والنمو. ومن هنا، تأتي أهمية شراكتنا مع البنك الأردني الكويتي، التي تتيح لنا الوصول إلى أطفال في مختلف أنحاء المملكة، ومنحهم فرصاً جديدة للتعلّم وتطوير المهارات، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لهم".

وتجسد هذه الشراكة حرص البنك الأردني الكويتي على توسيع أثر برامجه ومبادراته في مجال المسؤولية المجتمعية، من خلال دعم المشاريع التي تجمع بين التعليم والتفاعل والتطبيق العملي، وتسهم في تزويد الأطفال بالمعارف والمهارات التي يحتاجون إليها في مراحل مبكرة من حياتهم. كما تعكس توجه البنك نحو دعم الثقافة المالية باعتبارها إحدى المهارات الأساسية التي تسهم في تمكين الأجيال الناشئة وتعزيز قدرتها على التخطيط واتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً ومسؤولية في المستقبل.



