بلاغ عن وجود قنبلة على متن طائرة هبطت في مطار بن غوريون

خبرني - أفادت القناة 14 العبرية عن مسؤولين كبار بأن ما ورد حول وجود قنبلة على متن طائرة في مطار بن غوريون بتل أبيب هو "بلاغ كاذب".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ورد بلاغ مجهول المصدر عن وجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة "دلتا" وهبطت في مطار بن غوريون، وعلى إثر ذلك تم إنزال الركاب من على متن الطائرة على عجل، وتجري حاليا عملية التدقيق في الوثائق، حسبما أوردته وسائل إعلام عبرية.

وكانت القناة 13 العبرية قد أفادت نقلا عن مسؤولين بورود بلاغ من مصدر مجهول عن وجود قنبلة على متن الطائرة في "بن غوريون".

وتأتي هذه الحادثة وسط حالة من القلق يعيشها قطاع الطيران في إسرائيل بعد حادثة طائرة "فلاي دبي" أواخر سبتمبر الماضي، والتي كادت أن تتحول إلى كارثة بحسب ما رشح عن التحقيقات مع مساعد الطيار في رحلة الطائرة من الإمارات إلى إسرائيل، والحديث عن أنه كان ينوي تنفيذ "هجوم إرهابي" في المطار الوجهة الإسرائيلي.

كما أعادت السلطات الإسرائيلية، قبل ساعات، طائرة شحن إثيوبية إلى أديس أبابا، بعدما تبين أن أحد طياريها يحمل الجنسية الإندونيسية قبل أن تستأنف الطائرة رحلتها إلى تل أبيب عقب استبداله.

وقد قررت السلطات الإسرائيلية على ما يبدو مراجعة إجراءات فحص أطقم الطائرات الأجنبية، وسط جدال سياسي داخلي وصل إلى حالة من التخبط في إسرائيل حول ضمان أمن الطيرن المدني في البلاد.