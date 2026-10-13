الأردن: العثور على جثة شاب جرفته السيول في الرويشد

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فرق البحث المتخصّصة في الدفاع المدني وشرطة البادية الملكية تمكنت بعد عمليات البحث والتفتيش عن الشخص المفقود الذي يبلغ من العمر (23) عاماً والذي جرفته السيول في لواء الرويشد، من العثور على جثّته -رحمه الله- .

وأوضح الناطق الإعلامي أن الفرق المتخصّصة ومنذ لحظة البلاغ بعد منتصف ليل أمس واصلت الليل بالنهار للعثور على الشخص المفقود جرّاء السيول ووضعت كافّة إمكانياتها من غطّاسين ومعدات وآليات، إذ تم البحث لمسافة تتجاوز (19)كم، في مناطق متنوعة التضاريس.

وأعاد الناطق الإعلامي إهابته بالجميع أخذ كل ما يصدر من نشرات توعوية تخصّ الحالة الجوّية على محمل الجدِّ والالتزام والتقيّد بكل ما يصدر من تعليمات وتحذيرات، لا سيّما فيما يتعلق بالابتعاد عن مجاري السّيول والأودية، متمنياً السّلامة للجميع.