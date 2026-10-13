إيران تلوّح بتوغلات برية في دول مجاورة

خبرني - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن مسؤولين إيرانيين لوّحوا بإمكانية تنفيذ عمليات توغل بري داخل دول مجاورة، في حال تعرضت إيران لضربات عسكرية أميركية جديدة، وسط تصاعد التوتر والاستعدادات العسكرية بين طهران وواشنطن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على التحذيرات الإيرانية أن طهران أبلغت مسؤولين إقليميين، عبر اتصالات علنية وخاصة، بأنها سترد على أي هجوم أميركي بتصعيد أوسع في الشرق الأوسط، قد يشمل استهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج.

وبحسب التقرير، حذّر المسؤول الإيراني البارز محسن رضائي من احتمال استهداف الإمارات العربية المتحدة ومراكز البيانات وكابلات الإنترنت في المنطقة، فيما نقلت الصحيفة عن مصادر أن طهران لوّحت أيضاً بضرب منشآت نفطية سعودية في حال تجدد المواجهة.

وفي موازاة هذه التهديدات، كشفت الصحيفة أن إيران تعمل على تعزيز تحصينات منشآتها النووية والعسكرية، وإعادة بناء قدراتها الصاروخية ومنشآت الطائرات المسيّرة، استعداداً لاحتمال استئناف الهجمات الأميركية.

وأظهرت صور أقمار صناعية، وفق التقرير، إقامة سواتر ترابية وتحصينات حول مواقع نووية حساسة، بينها منشأتا نطنز و"جبل الفأس"، بهدف عرقلة أي عمليات اقتحام بري محتملة.

في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن الجيش الأميركي يعزز وجوده العسكري في الشرق الأوسط، مع توجه مجموعة قتالية ثالثة لحاملة طائرات ووحدة إضافية من مشاة البحرية إلى المنطقة، فيما تدرس وزارة الدفاع إرسال مزيد من منظومات الدفاع الجوي والذخائر.

وذكرت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استبعد شن هجوم قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه أبقى خيار توجيه ضربات جديدة لإيران مطروحاً، في ظل استمرار الاستعدادات العسكرية لدى الجانبين.