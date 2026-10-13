ممثلة شهيرة تربك طائرة في الجو.. لكمت مضيفة وعضّت أخرى

خبرني - أوقفت السلطات الأميركية الممثلة سلمى بلير بعد مشادة مزعومة خلال رحلة جوية من لوس أنجليس إلى نيويورك، أسفرت عن إصابة اثنين على الأقل من أفراد طاقم الطائرة.

فقد أوقِفت بطلة فيلمي "ليغالي بلوند" و"كرويل إنتنشنز" في مطار جون إف كينيدي عقب هبوط رحلة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" مساء الأحد، بعد ورود بلاغات عن راكبة تسببت بأذى جسدي.



اعتدت على شرطي أيضاً

كذلك أفيد بأنها اعتدت لاحقا على عنصر شرطة وممرضة أثناء نقلها إلى المستشفى.

من جانبه، قال مُمثل لبلير "تعرضت سلمى لطارئ طبي أدى إلى السلوك المزعوم". وأضاف "عند الهبوط، تلقت رعاية طبية فورية، وهي حاليا في حالة مستقرة".

في حين أكد مصدر قضائي فدرالي بأن مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) أصدر مذكرة استدعاء بحق بلير تتضمن اتهامات بالاعتداء في الطائرة.

هذا ومثلت بلير أمام المحكمة مساء أمس الاثنين بتهمتَي الاعتداء من الدرجة الثانية، لكن أطلق سراحها لاحقا بكفالة.

ومن المقرر عقد جلسة جديدة للقضية في 19 كانون الثاني/يناير 2027.

يذكر أنه عام 2016، أُخرجت بلير من طائرة على نقالة بعد نوبة أخرى من السلوك المندفع خلال إحدى الرحلات الجوية. وقالت بلير في مقابلة مع مجلة "فانيتي فير" عقب تلك الحادثة إنها "مزجت الكحول بالأدوية، ما أفقدها الوعي ودفعها إلى قول وفعل أشياء تندم عليها بشدة".

كما كشفت في مذكراتها الصادرة عام 2022 أنها عضّت عددا من المشاهير، من بينهم كايت موس، مشيرة إلى أن ذلك حدث غالبا في مواقف كانت قد تناولت فيها الكحول.