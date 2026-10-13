خبرني - قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير الرائد كفاح الهزايمة، الثلاثاء، إنه جرى التدقيق على أكثر من 100 ألف مركبة خلال يومين، ضمن الحملة الشتوية التي أطلقتها مديرية الأمن العام للتأكد من الجاهزية الفنية للمركبات مع اقتراب فصل الشتاء.

وأضاف الهزايمة، أن الحملة شهدت وعيا والتزاما من المواطنين بتفقد مركباتهم والتأكد من جاهزيتها، داعيا السائقين إلى المبادرة بالتوجه إلى المراكز المختصة في أقسام السير لإجراء الفحص اللازم استعدادا لفصل الشتاء.

وأوضح أن الحملة تشمل فحص التجهيزات الفنية للمركبات والتأكد من سلامتها، مشيرا إلى أن المركبات التي تظهر فيها أعطال أو ملاحظات فنية يمنح أصحابها إشعارا لمدة أسبوع لتصويبها، ثم مراجعة أحد أقسام السير للتأكد من معالجة الخلل.

وأشار إلى اعتماد الرسائل النصية القصيرة (SMS) لإبلاغ أصحاب المركبات بنتائج الفحص، سواء باجتياز المركبة للفحص أو عدم اجتيازها، بدلا من استخدام الملصقات.

وأكد الهزايمة أن الهدف من الحملة ليس تحرير المخالفات، وإنما الوقاية من الحوادث المرورية وتعزيز السلامة العامة، من خلال ضمان الجاهزية الفنية للمركبات خلال فصل الشتاء.

وبيّن أن دوريات السير المتنقلة، بما فيها دوريات الشرطة النسائية، تواصل تنفيذ الحملة والتدقيق على المركبات في الميدان، ومن بينها طريق المطار، للتأكد من سلامة التجهيزات الفنية.

وفيما يتعلق بالحركة المرورية، أشار الهزايمة إلى أن مداخل العاصمة شهدت نشاطا وكثافة مرورية خلال ساعات الصباح، خصوصا عند نفق صويلح ومحور الجامعة الأردنية وطريق المطار، مؤكدا استمرار انتشار رقباء السير لتنظيم الحركة والتعامل مع المعيقات المرورية.

وأوضح أنه جرى التعامل مع مركبتين متعطلتين عند مخرج نفق صويلح باتجاه خلدا، ورفعهما من الطريق، فيما تواصل كوادر السير العمل على معالجة الأثر المروري الناتج عن التعطل.

ولفت النظر إلى التعامل مع عدد من الحوادث المرورية التي اقتصرت على أضرار مادية خلال ساعات الصباح الباكر، مؤكدا أهمية التزام السائقين بقانون السير والابتعاد عن المخالفات الخطرة حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق.