غلاء النقل والإيجارات يرفعان التضخم في الأردن

خبرني - بلغ معدل التضخم في الأردن 2.73% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، مدفوعا بارتفاع أسعار النقل والإيجارات والزيوت والدهون، فيما سجل 2.26% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة الصادر اليوم الاثنين. وبحسب التقرير الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، ارتفع المؤشر خلال سبتمبر/أيلول بنسبة 0.16% مقارنة بأغسطس/آب الماضي.

وساهمت مجموعة النقل في التضخم السنوي المسجل خلال سبتمبر/أيلول بنحو 1.13 نقطة مئوية، تلتها الإيجارات بنحو 0.76 نقطة مئوية، ثم الزيوت والدهون بنحو 0.29 نقطة مئوية. في المقابل، حد تراجع أسعار بعض المجموعات السلعية من ارتفاع التضخم، إذ ساهمت الخضروات والبقول الجافة والمعلبة في خفض المعدل بنحو 0.21 نقطة مئوية، والفواكه والمكسرات بنحو 0.18 نقطة مئوية، والألبان ومنتجاتها والبيض بنحو 0.04 نقطة مئوية.

وعلى صعيد التضخم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، تصدرت الإيجارات مساهمات المجموعات السلعية والخدمية بنحو 0.72 نقطة مئوية، تلتها مجموعة النقل بنحو 0.66 نقطة مئوية، ثم الزيوت والدهون بنحو 0.27 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بنحو 0.17 نقطة مئوية. ويعتمد احتساب الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك على سلة تضم 850 سلعة، منها 325 سلعة غذائية و525 سلعة غير غذائية، إلى جانب عينة مسحية تشمل 3400 منشأة تجمع منها أسعار السلع والخدمات.

وفي سياق آخر، أظهر تقرير دائرة الإحصاءات العامة حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي، الصادر اليوم الاثنين، ارتفاع المؤشر بنسبة 0.62% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وارتفع المؤشر خلال أغسطس/آب الماضي بنسبة 3.34% على أساس سنوي، وبنسبة 3.16% مقارنة بيوليو/تموز السابق.

وبلغ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 89.45 نقطة، مقابل 88.90 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2025. وخلال أغسطس/آب، بلغ المؤشر 95.88 نقطة، مقابل 92.78 نقطة في الشهر نفسه من العام السابق، و92.94 نقطة في يوليو/تموز الماضي. وجاء الارتفاع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نتيجة زيادة كميات إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.71%، وإنتاج الكهرباء بنسبة 2.14%، مقابل انخفاض كميات إنتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.21%.

وتبلغ الأهمية النسبية للصناعات التحويلية في المؤشر العام 88.7%، مقابل 5.9% لقطاع الكهرباء و5.4% للصناعات الاستخراجية. وعلى أساس سنوي، ارتفعت كميات إنتاج الصناعات التحويلية خلال أغسطس/آب بنسبة 3.72%، وإنتاج الكهرباء بنسبة 3.54%، بينما انخفض إنتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.97%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025. أما مقارنة بيوليو/تموز الماضي، فارتفعت كميات إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 2.38%، والصناعات الاستخراجية بنسبة 9.22%، والكهرباء بنسبة 9.74%.