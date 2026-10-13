وفاة نجم مسلسل (بريكنغ باد) آر جي ميتي عن 34 عاماً

خبرني - توفي الممثل الأميركي آر جي ميتي، المعروف خصوصاً بدوره في مسلسل "بريكنغ باد" حيث أدى شخصية الابن المتمرد لملك تجارة المخدرات والتر وايت، عن 34 عاماً.

وقال شون رايلي، مُمثل الفنان الراحل، لبي بي سي: "ببالغ الحزن نشارك نبأ الرحيل المأسوي للممثل المحبوب، الخيّر، والمدافع المتحمس عن حقوق ذوي الإعاقة، آر جي ميتي".

وتوفي الممثل في براونزفيل في ولاية تكساس، فيما لم يُعلَن على الفور سبب الوفاة.

وكان ميتي، الذي عاش مع الشلل الدماغي، قد استند إلى تجربته الشخصية في أداء دور والتر وايت الابن في المسلسل الدرامي الفائز بجوائز إيمي، الذي شارك في بطولته براين كرانستون وآرون بول. وحصل عام 2014 على جائزة من نقابة ممثلي الشاشة عن عمله في المسلسل.

وقال شون رايلي، في بيان لبي بي سي: "أضفى ميتي مصداقية على الدور، ومكنه من بناء منصة للتوعية بقضايا الإعاقة وتعزيز الشمول".

كما عمل ميتي سفيراً لـ "الجمعية المتحدة للشلل الدماغي" (United Cerebral Palsy)، ومستشفيات "شراينرز للأطفال" (Shriners Children's).

وأسس أيضاً "مؤسسة ميتي" لدعم الجهود الخيرية والمبادرات المجتمعية، مستخدماً مكانته "لتحدي الصور النمطية وتعزيز تمثيل أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة"، بحسب رايلي.

وأكدت شرطة براونزفيل وفاة الممثل في بيان لبي بي سي، قائلة إن سبب الوفاة وكيفيتها لم يُحددا بعد، وإن التحقيق لا يزال مستمراً. وأضافت الشرطة أنه لا مؤشرات على "شبهة جنائية" في الوفاة.

وأُعلنت وفاة الممثل في 12 أكتوبر/تشرين الأول داخل ما يُعتقد أنه منزله، بحسب ما قالت سيندي هينوجوسا، قاضية الصلح في مقاطعة كاميرون، لوكالة أسوشيتد برس، مضيفة أن سيتم تشريح الجثة.

وعُرض مسلسل "بريكنغ باد" على شبكة (AMC) الأميركية عبر خمسة مواسم بين عامي 2008 و2013.

وحصل المسلسل الدرامي الذي يتمحور حول بطل غير تقليدي، ومن إخراج فينس غيليغان، على 58 ترشيحاً لجوائز إيمي برايم تايم، وفاز بـ 16 منها، بما في ذلك جائزتان لأفضل مسلسل درامي في عامي 2013 و2014. ويُنسب إليه على نطاق واسع أنه أحد أفضل المسلسلات التلفزيونية الأمريكية في القرن الحادي والعشرين.

في المسلسل، يؤدي كرانستون دور مدرس كيمياء في مدرسة ثانوية في ولاية نيو مكسيكو، ثم يتحول إلى حياة الجريمة لإعالة عائلته بعد تشخيص إصابته بالسرطان. ومع انغماسه أكثر في العالم السفلي لتجارة الميثامفيتامين، يبتعد تدريجياً عن ابنه والت جونيور، الذي كان يعبّر عن استيائه بروح فكاهية خلال جزء كبير من أحداث المسلسل.

وفي بيان نشرته مجلة "هوليوود ريبورتر"، قال آرون بول، الذي أدى أحد الأدوار الرئيسية في المسلسل بشخصية جيسي بينكمان، إنه لا يجد الكلمات للتعبير عن الموقف وإنه مفطور القلب.

وقال: "آر جي، أحبك يا صديقي. سنفتقدك... ولكل من يقرأ هذا، أرجو أن تعرف أنك محبوب، وأنك لست وحدك. تذكر ذلك دائماً".

أما دين نوريس، الذي أدى دور هانك شريدر، قريب ميتي في المسلسل، فكتب أنه رغم أن "آر جي لم يؤد دور ابني في المسلسل، فإنني كنت دائماً ما أرعاه عندما كان فتى صغيراً في موقع التصوير... كان شاباً طيب القلب، وسنفتقده كثيراً".

كان ميتي، الذي نشأ في لويزيانا، في أوائل سن المراهقة عندما خضع لتجربة أداء لهذا الدور المفصلي، بعد انتقاله إلى لوس أنجلوس لدعم المسيرة التمثيلية لشقيقته الصغرى عام 2005.

وقد قال سابقاً إن أول تجربة أداء خاضها في لوس أنجلوس كان لإعلان خدمة عامة لولاية كاليفورنيا ضمن حملة مناهضة للميثامفيتامين.

وأضاف في وقت سابق من هذا الشهر في بودكاست جو فولبيس: "ثم انتقلت إلى تجربة الأداء لمسلسل بريكنغ باد، الذي لا يزال، في رأيي، عملاً مناهضاً للميثامفيتامين لأنه لا ينتهي بشكل جيد لأي شخص".

واستُلهمت شخصيته من صديق الراحل غيليغان، الذي كان يعاني حالة أشد من الشلل الدماغي ويستخدم عكازات للساعد، وهي وسائل لم يكن ميتي بحاجة إليها.

وأدى ميتي الدور بصدق وبصورة يسهل التواصل معها، مقدّماً شخصية مراهق يلقي النكات، من دون أن تُذكر حالته الصحية صراحة في المسلسل.

وبعد أن حقق شهرة واسعة من خلال المسلسل، سعى ميتي من أجل الحصول على أدوار أكثر تنوعاً وصور أكثر تعقيداً للشخصيات ذات الإعاقات، سواء الظاهرة أو غير الظاهرة.

وقال لبي بي سي عام 2021: "كلما حل موسم الجوائز، نأمل دائماً أن نرى مجموعة متنوعة من الأعمال تعكسنا جميعاً، جسداً وعقلاً".

مضيفاً: "كان من الرائع رؤية تنامي الوعي بشأن تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن الاختراقات أحياناً تأتي على شكل خطوات ولحظات متفرقة بدلاً من تغيير أوسع".

وتشمل أعمال ميتي الأخرى على الشاشة مسلسلات "هانا مونتانا" و"سويتشد آت بيرث"، و"ويست هامبتون"، وآخر مشاريعه "التحدث إلى الغرباء" الذي صدر في وقت سابق من هذا العام.