طرق بسيطة لدعم المناعة في فصل الخريف

خبرني - كشفت الطبيبة الروسية داريا بوغومولوفا عن بعض الطرق والعادات البسيطة التي تساعدنا على دعم المناعة والحفاظ على نشاط الجسم خلال فصل الخريف.

وقالت الطبيبة:" اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من النوم، كلها عوامل تُسهم في دعم جهاز المناعة مع اقتراب فصل الشتاء".

وأضافت:" للحفاظ على فعالية جهاز المناعة، من المهم اتباع عدة مبادئ أساسية. قبل كل شيء، يجب تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن، إذ يلعب هذا الأمر دورا حاسما في تنظيم الاستجابة المناعية الطبيعية، وهي الحالة التي يتعرف فيها جهاز المناعة بفعالية على الأجسام الغريبة التي تدخل أجسامنا، بما في ذلك مسببات الأمراض، ويُحيدها".

ولتحقيق ذلك، أوصت بوغومولوفا باتباع طريقة هارفارد للطبق الصحي، أي تقسيم طبق قطره 22-23 سنتيمترا ذهنيا إلى أربعة أجزاء: نصفه خضراوات وفواكه، وربعه بروتينات حيوانية أو نباتية، والربع المتبقي كربوهيدرات معقدة.

كما أشارت الطبيبة إلى أهمية التطعيم للحفاظ على جهاز المناعة، فهو يساعد على تقليل احتمالية الإصابة بأمراض خطيرة أو الوقاية منها. أوصت أيضا بتعلم تقنيات إدارة التوتر، لأن التوتر المزمن يُضعف جهاز المناعة في الجسم وقدرته على مكافحة العدوى. وقالت: "لتخفيف التوتر، من المفيد تخصيص 10-15 دقيقة يوميا لتقنيات الاسترخاء، مثل التأمل أو تمارين التنفس. إذا لم تتمكن من إدارة التوتر بمفردك، يُنصح بطلب المساعدة من طبيب أو معالج نفسي".

كما أكدت على أهمية الحصول على قسط كاف من النوم وممارسة الرياضة بانتظام، فقلة النوم تبعا لها تُقلل من نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية، التي تحمي الجسم من الفيروسات ومن تطور الأورام الخبيثة، وشددت أيضا على أهمية النشاط البدني والرياضة للحفاظ على مناعة قوية، مثل السباحة أو الجري أو المشي - لمدة ساعة تقريبا 3-4 مرات أسبوعيا، فالتمارين الرياضية تدعم عمل جهاز القلب والأوعية الدموية، ما يُحسّن تدفق الدم إلى جميع الأعضاء والأنسجة، وهذا بدوره يسمح بتوصيل الأكسجين والمغذيات بشكل أسرع إلى الخلايا، بما في ذلك خلايا جهاز المناعة، مما يزيد من كفاءتها.