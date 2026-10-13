ترمب: الحوثيون يتصرفون بشكل سيئ للغاية

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيئ للغاية، وهو أمر غير جيد.

وأضاف ترمب، خلال حديثه للصحفيين، أنه تحدث مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي.

وعن الحرب ضد إيران، أكد أن الانتخابات التي ستحدد الحزب المسيطر على مجلسي الكونغرس خلال العامين المتبقيين من ولاية ترمب الحالية ليس لها تأثير على قراراته بشأن الحرب.

وجدد تأكيده أن إيران لن تملك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمنع حدوث ذلك، مضيفا أن إيران لا تملك بحرية ولا سلاح جو، كما وصل التضخم إلى 301%.

وعن الحرب بين أوكرانيا وروسيا دعا الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن يجتمعا وأن ينتهيا من الحرب، التي وصفها بـ"السخيفة".

وأكد أن طرفي الحرب سيوافقان على عدم استهداف المنشآت النفطية، مشيرا إلى وجود خروقات من قبل الطرفين.

وشدد على أن الحرب التي بلغ عدد ضحاياها 32 ألفا يجب أن تنتهي، مضيفا أن الطرفين يريدان وقف إطلاق النار، ويجب إقناع زيلينسكي بذلك، لأن "بوتين متطلع لإبرام اتفاق أكثر من زيلينسكي.