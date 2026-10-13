الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقب بيانات تضخم أميركية

خبرني - انخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أميركية بحثا عن مؤشرات جديدة حول مسار أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4164.45 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول 02:01 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع خلال جلسة الاثنين.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.1% إلى 4187.90 دولارا.

وظل الدولار قرب أعلى مستوياته في 18 شهرا التي سجلها في الجلسة السابقة، مما يجعل المعادن المقومة بالعملة الأميركية أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأربعاء، تليها بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ستكون حاسمة لمسار الذهب على المدى القصير".

وأضاف أنه إذا جاء التضخم أعلى من المتوقع، ولا سيما في القراءة الأساسية، فقد يعزز ذلك ولو بشكل محدود توقعات رفع الفائدة في تشرين الأول، ما قد يدفع الذهب إلى مزيد من التراجع.

وعادة ما يقل الإقبال على الذهب عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، إذ يميل المستثمرون إلى الأصول التي تدر عائدا.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون احتمالا يبلغ 21% لرفع الفائدة الأميركية هذا الشهر، مقابل 88% لرفعها في كانون الأول.

وقالت السعودية إنها تواجه موجة جديدة من الهجمات وإن مطار الرياض سيظل مغلقا في الوقت الحالي، وذلك بعد أن استهدفت ضربة صاروخية صالة للمغادرة بالمطار يوم السبت وتسببت في سقوط قتلى وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عنها.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 60.01 دولارا، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 1682.47 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1137.69 دولارا.