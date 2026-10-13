الأردن.. طقس خريفي معتدل حتى الجمعة

خبرني -تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت السنة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الروية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية والسهول.

وترتفع يوم غدٍ الأربعاء، درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال ضعيف في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من البادية الشمالية الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ الخميس، انخفاض على درجات الحرارة؛ ليصبح الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، ويحتمل في ساعات الصباح الباكر هطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى ولفترة قصيرة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويكون الطقس الجمعة لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 26- 15، وفي مرتفعات الشراة 25- 14، وفي مناطق البادية 28 - 17، وفي مناطق السهول 29- 18، وفي الأغوار الشمالية 34 - 23 ، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 27، وفي البحر الميت 35 - 26 ، وفي خليج العقبة 33- 24 درجة مئوية.