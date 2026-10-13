مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث بإطلاق نار في الخرطوم

خبرني - قُتل سائقان مصريان وأصيب ثالث، اليوم الاثنين، إثر إطلاق مسلح النار عليهم في سوق محلي جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، في حين أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتواصل مع السلطات السودانية للوقوف على ملابسات الحادث.
وأكد شهود عيان، أن مسلحا فتح النار على عدد من الأشخاص في موقع الحادث، مما أسفر عن مقتل اثنين، وإصابة ثالث نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأضافوا أن الشرطة سارعت إلى تطويق المكان عقب إطلاق النار، بحسب الجزيرة.
القبض على المتهم
وأكد مصدر أمني سوداني، أن المسلح أطلق النار على ثلاثة مصريين في سوق محلي جنوبي الخرطوم.
وأضاف المصدر -الذي فضّل عدم الكشف عن هويته- أن الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول موقع الحادث في أعقاب إطلاق النار، بينما ألقت السلطات الأمنية القبض على المشتبه به.
ولم يقدم المصدر تفاصيل إضافية بشأن هوية المشتبه به أو الدوافع التي تقف وراء الحادث.
تحرك مصري
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، وقالت إن مسلحا أطلق النار على عدد من سائقي الشاحنات المصريين.
وأضافت الوزارة أنها تتواصل مع السلطات السودانية للوقوف على ملابسات الحادث، والاطمئنان على حالة المواطن المصاب، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثماني المتوفيين إلى مصر.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي السودانية والمصرية تفاصيل الحادث، في وقت لم تتضح فيه بعد دوافع إطلاق النار أو الظروف التي سبقته.