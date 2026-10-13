مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث بإطلاق نار في الخرطوم

خبرني - قُتل سائقان مصريان وأصيب ثالث، اليوم الاثنين، إثر إطلاق مسلح النار عليهم في سوق محلي جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، في حين أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتواصل مع السلطات السودانية للوقوف على ملابسات الحادث.

وأكد شهود عيان، أن مسلحا فتح النار على عدد من الأشخاص في موقع الحادث، مما أسفر عن مقتل اثنين، وإصابة ثالث نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأضافوا أن الشرطة سارعت إلى تطويق المكان عقب إطلاق النار، بحسب الجزيرة.

القبض على المتهم

وأكد مصدر أمني سوداني، أن المسلح أطلق النار على ثلاثة مصريين في سوق محلي جنوبي الخرطوم.