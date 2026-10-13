القناة 13: إسرائيل منعت دخول طائرة إثيوبية مجالها بسبب موظف إندونيسي

خبرني - كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية أن تل أبيب رفضت السماح لطائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بالهبوط في مطار بن غوريون، لأن أحد أفراد طاقم الطائرة يحمل الجنسية الإندونيسية.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن الطائرة التي أقلعت متجهة إلى مطار بن غوريون في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي لم تدخل المجال الجوي الإسرائيلي، وذلك بعد أن عاينت الجهات المعنية قائمة أسماء الأشخاص الذين كانوا على متنها.

وبحسب المصدر نفسه، فإن قائمة الأسماء لم تصل إلى الجهات المعنية في إسرائيل إلا بعد إقلاع الطائرة، وبعد ورودها رُفض السماح للطائرة بدخول إسرائيل وعادت أدراجها إلى أديس أبابا.

ويأتي هذا عقب حادثة رحلة "فلاي دبي" باتجاه إسرائيل رقم (إف زد 1073) التي شهدت محاولة اعتداء نفذها مساعد الطيار، ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أن التحقيقات المتعلقة بشأنها كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ "عملية إرهابية".

كما أوضح أن مساعد قائد الطائرة "باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، حيث اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما (فأس الطوارئ)، وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة".

وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية، على أن تعلَن النتائج النهائية فور استكمال الإجراءات اللازمة.