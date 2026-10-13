ترمب: الحرب في أوكرانيا كارثة ويجب التوصل إلى تسوية لإنهائها

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -مساء الاثنين- إن الحرب في أوكرانيا تمثل "كارثة" تستدعي التوصل إلى تسوية لإنهائها، مشيرا إلى وقوع خروق لوقف إطلاق النار من جانب كل من روسيا وأوكرانيا.

وأضاف ترمب -في تصريحات للصحفيين- أن موسكو وكييف ترغبان في التوصل إلى اتفاق لكنهما لا تعرفان كيفية تحقيق ذلك، معربا عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إبرام اتفاق، إلا أنه يتعين إقناع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالموافقة على اتفاق أيضا.

وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة أن يركز زيلينسكي على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، بدلا من الحديث عن اتفاق الديزل الذي توصلت إليه واشنطن وموسكو.

خلافات بشأن هدنة الطاقة

وتصاعد الخلاف بين ترمب وزيلينسكي -الأحد الماضي- على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق لوقف استهداف منشآت الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون علم مسبق من زيلينسكي، بالتزامن مع تعرض محطات كهرباء أوكرانية لضربات روسية.

وكان ترمب قد أعلن الأحد أن الطرفين وافقا على وقف استهداف منشآت الطاقة، مؤكدا أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ فورا، ومحذرا من خرقه.

وقال ترمب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "اعتبارا من الآن، هناك وقف لإطلاق النار في قطاع الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقد وافق الطرفان على ذلك. لا تخرقوه".

ومن جانبه، قال زيلينسكي إن إعلان ترمب جديد بالنسبة إليه، مشيرا إلى أن ضربات روسية استهدفت عدة محطات لتوليد الكهرباء في أوكرانيا الأحد، بعد إعلان الاتفاق على وقف استهداف البنية التحتية للطاقة.

وجاء تصاعد الخلاف بالتزامن مع تصريحات لترمب دعا فيها الأوكرانيين إلى اختيار قيادة جديدة قادرة على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا.

وفي سياق متصل، دعا -الأحد الماضي- أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة ترمب إلى "التراجع فورا" عن خطة لشراء الديزل من روسيا، بعدما أعلن ترمب الجمعة التوصل إلى اتفاق مع الرئيس بوتين بهذا الشأن.

وكان ترمب قد انتقد -السبت الماضي- زيلينسكي بسبب شن بلاده هجمات على مصافي النفط الروسية، وذلك بعد يوم واحد من تعليق الولايات المتحدة مؤقتا عقوبات مفروضة على الوقود الروسي، كانت تهدف إلى حرمان موسكو من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها.

وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية -التي بدأت في فبراير/شباط 2022- وسط تصاعد الهجمات الجوية وتراجع آفاق استئناف المفاوضات في المدى القريب.