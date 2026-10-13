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ميتا تطلق نموذجي ذكاء اصطناعي جديدين

  • 13 أكتوبر 2026
  • 00:41
ميتا تطلق نموذجي ذكاء اصطناعي جديدين

خبرني  - أطلقت شركة ميتا بلاتفورمز الاثنين النموذجين "ميوز وندر" و"ميوز وندرفول"، ووصفتهما بأنهما أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي كفاءة حتى الآن، في وقت تسعى فيه شركة التواصل الاجتماعي إلى التنافس بقوة أكبر مع شركتي أوبن إيه.آي وأنثروبيك.

وقفز سهم ميتا إلى قرابة 4% خلال تعاملات بعد الظهر.

وتأتي عملية الإطلاق بعدما تعهد الرئيس التنفيذي مارك زكربيرغ بضخ مليارات الدولارات وعزز جهود استقطاب الباحثين خلال العام الماضي للحاق بركب سباق الذكاء الاصطناعي المحتدم في سيليكون فالي.

وقالت ميتا إن النموذج (ميوز وندر) سيستخدم قريبا لتشغيل وكيلها للذكاء الاصطناعي الشخصي ميوز، والذي سيكون متاحا في البداية للمشتركين، في حين أن النموذج (ميوز وندرفول) الأقوى سيكون متاحا لمشتركي أداة البرمجة بالذكاء الاصطناعي (ميوز كود).

وذكرت ميتا في منشور على مدونتها "بدأنا قبل 14 شهرا عملية إصلاح شاملة لجهودنا في مجال الذكاء الاصطناعي، وخلال تلك الفترة انتقلنا من إعادة بناء أسسنا إلى توسيع آفاقنا".

وقد يفتح إطلاق ميتا الناجح لوكيلها للذكاء الاصطناعي الشخصي ميوز الشهر الماضي مسارا مربحا لتحويل استثمارات الشركة الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مصادر دخل جديدة من خلال الاشتراكات، على الرغم من المخاوف بشأن خصوصية المستخدمين.

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