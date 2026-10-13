الأرصاد : فرص محدودة للأمطار الأربعاء والخميس

خبرني - تشهد المملكة خلال الأيام الأربعة المقبلة أجواءً خريفية معتدلة، مع تغيرات طفيفة في درجات الحرارة، وفرص محدودة لهطول زخات من المطر الأربعاء والخميس في بعض المناطق، إلى جانب رياح نشطة مثيرة للغبار في مناطق البادية وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وأوضحت أن درجات الحرارة الثلاثاء ستكون حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، حيث تسود أجواء لطيفة في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في باقي المناطق، فيما تميل الأجواء للبرودة ليلاً فوق المرتفعات الجبلية، مع التحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية والسهول.

وأضافت إدارة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة سترتفع قليلا الأربعاء، لتسود أجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات من المطر خلال ساعات ما بعد الظهر في أجزاء محدودة من البادية الشمالية الشرقية، قد يصحبها الرعد أحياناً، فيما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وأشارت إدارة الأرصاد إلى أن الخميس سيشهد انخفاضاً على درجات الحرارة، مع ظهور الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، واحتمال هطول زخات خفيفة من المطر خلال ساعات الصباح الباكر في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى ولفترة قصيرة، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار في مناطق البادية.

ودعت إدارة الأرصاد الجوية إلى توخي الحيطة والحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب صباح الثلاثاء، والغبار في مناطق البادية يومي الأربعاء والخميس، خاصة أثناء القيادة على الطرق الخارجية.