خطة أردنية لتدريب 1450موظفا في القطاع العام السوري

قالت رئيسة قسم الشراكات في أكاديمية الإدارة الحكومية منال الضامن ،الاثنين، إن الأكاديمية انتقلت من تقديم برامج تدريبية قصيرة إلى بناء منظومة تعلم وطنية مرنة وتراكمية، تهدف إلى تعزيز المعرفة وتوظيفها في دعم التنمية.

وأضافت الضامن أن الأكاديمية تصمم برامج تدريبية تستهدف تطوير الكفايات وفق الفئات الوظيفية، بما يشمل القيادات وموظفي القطاع العام، وبما يتناسب مع احتياجات كل فئة وأهدافها، بحسب المملكة.

وأكدت أن البرامج التدريبية تركز على تطبيق المعارف المكتسبة في بيئة العمل، إلى جانب قياس أثر التدريب وتقييم مدى انعكاسه على الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن الأكاديمية تنفذ برامجها بالاستعانة بخبراء ومدربين من ذوي الاختصاص والخبرة، سواء من كوادرها أو من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي والجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

وأشارت الضامن إلى أن الأكاديمية تعمل على الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية في مجالي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة.

وبينت أن العمل جارٍ على تدريب 1450 موظفا من القطاع العام السوري من مختلف المستويات الوظيفية في 2027 بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن الأكاديمية وقعت مذكرات تفاهم مع مدرسة الإدارة في فلسطين، إلى جانب مذكرة تفاهم أخرى مع المغرب.

