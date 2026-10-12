*
الثلاثاء: 13 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أسواق
  • أوبك: ارتفاع تكاليف شحن الطاقة وتأمينها لمستويات غير مسبوقة

أوبك: ارتفاع تكاليف شحن الطاقة وتأمينها لمستويات غير مسبوقة

  • 12 أكتوبر 2026
  • 23:56
أوبك ارتفاع تكاليف شحن الطاقة وتأمينها لمستويات غير مسبوقة

خبرني - قال وزراء من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والدول المشاركة من خارجها في "إعلان التعاون" إن تكاليف الشحن والتأمين ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت ثلث قيمة السلعة الأولية المنقولة، مما أعاق انسيابية نقل النفط الخام ومشتقاته.

وأضاف الوزراء، الذين اجتمعوا على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي ومؤتمر البترول العالمي في الرياض، أن انقطاعات إمدادات الطاقة زادت من الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.

وذكر بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة أوبك أن الوزراء أكدوا على أهمية حماية الممرات البحرية الدولية، وشددوا على أن ارتفاع التكاليف يزيد من العبء على الدول المنتجة وكذلك المستهلكة ويطيل أمده، ويلقي بظلاله على النمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف الوزراء أنهم سيواصلون مراقبة الوضع والتواصل مع الحكومات والجهات المعنية في القطاع والمنظمات الدولية بهدف تحسين ظروف الشحن العالمي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن في قلب أزمة النفط العراقي.. لماذا توقفت الإمدادات؟
الأردن في قلب أزمة النفط العراقي.. لماذا توقفت الإمدادات؟
  • 2026-10-12 18:57
(مربي الدواجن) في الأردن : لماذا تم السماح باستيراد الدجاج الصيني؟
(مربي الدواجن) في الأردن : لماذا تم السماح باستيراد الدجاج الصيني؟
  • 2026-10-12 17:20
2.26% معدل التضخم في الأردن خلال 9 أشهر
2.26% معدل التضخم في الأردن خلال 9 أشهر
  • 2026-10-12 16:32
4.6 مليون سائح مبيت قدموا إلى الأردن خلال 9 أشهر
4.6 مليون سائح مبيت قدموا إلى الأردن خلال 9 أشهر
  • 2026-10-12 15:37
8,4 مليون اشتراك اتصال في الأردن
8,4 مليون اشتراك اتصال في الأردن
  • 2026-10-12 14:47
النرويج تسحب 661 مليون دولار من خمسة بنوك إسرائيلية
النرويج تسحب 661 مليون دولار من خمسة بنوك إسرائيلية
  • 2026-10-12 14:19