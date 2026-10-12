أوبك: ارتفاع تكاليف شحن الطاقة وتأمينها لمستويات غير مسبوقة

خبرني - قال وزراء من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والدول المشاركة من خارجها في "إعلان التعاون" إن تكاليف الشحن والتأمين ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت ثلث قيمة السلعة الأولية المنقولة، مما أعاق انسيابية نقل النفط الخام ومشتقاته.

وأضاف الوزراء، الذين اجتمعوا على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي ومؤتمر البترول العالمي في الرياض، أن انقطاعات إمدادات الطاقة زادت من الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.

وذكر بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة أوبك أن الوزراء أكدوا على أهمية حماية الممرات البحرية الدولية، وشددوا على أن ارتفاع التكاليف يزيد من العبء على الدول المنتجة وكذلك المستهلكة ويطيل أمده، ويلقي بظلاله على النمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف الوزراء أنهم سيواصلون مراقبة الوضع والتواصل مع الحكومات والجهات المعنية في القطاع والمنظمات الدولية بهدف تحسين ظروف الشحن العالمي.