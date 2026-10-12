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  • الخشمان: تكريم الأردنية للطيران تقدير لدعمها برامج مؤسسة ولي العهد وجامعة الحسين التقنية

الخشمان: تكريم الأردنية للطيران تقدير لدعمها برامج مؤسسة ولي العهد وجامعة الحسين التقنية

  • 12 أكتوبر 2026
  • 23:42
الخشمان تكريم الأردنية للطيران تقدير لدعمها برامج مؤسسة ولي العهد وجامعة الحسين التقنية

خبرني - قال النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، إن تكريم مجموعة الأردنية للطيران من قبل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يأتي تقديرًا لدعمها الاستراتيجي لبرامج مؤسسة ولي العهد وجامعة الحسين التقنية.

وأضاف الخشمان، في تصريح صحفي، أنه يعتز بتمثيل مجموعة الأردنية للطيران في هذا التكريم، معتبرًا أنه يعكس نهجًا يؤمن بأن دعم الشباب وتمكينهم بالعلم والفرص يشكل استثمارًا في مستقبل الأردن.

وهنأ الخشمان مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور عشرة أعوام على إطلاقها، متمنيًا لها دوام التوفيق ومواصلة رسالتها الوطنية.

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