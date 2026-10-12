غلطة سراي وبرشلونة.. لماذا تعد أغلى مباراة في تاريخ الكرة التركية؟

خبرني - كشفت تقارير صحافية تركية أن مواجهة غلطة سراي وبرشلونة الإسباني، المقررة الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أصبحت الأغلى في تاريخ كرة القدم التركية من حيث أسعار التذاكر، بعدما وصلت قيمة أغلى تذكرة إلى 75 ألف ليرة تركية.

وذكرت صحيفة "سوزجو" التركية، الاثنين، أن مباراة غلطة سراي وبرشلونة دخلت التاريخ قبل انطلاقها، بعدما سجلت أسعار التذاكر مستويات قياسية، دون أن يؤثر ذلك على إقبال جماهير الفريق التركي، التي اشترت جميع التذاكر المطروحة للبيع.

وتقام المباراة على ملعب "رامس بارك" في إسطنبول، وسط توقعات بحضور جماهيري كامل لمساندة الفريق التركي أمام ضيفه الإسباني.

وبحسب الأسعار المعلنة عبر منصة "باسو" الرسمية لبيع التذاكر، تراوحت قيمة التذاكر بين 2800 ليرة تركية (نحو 57 دولاراً) للفئة الأقل سعراً و75 ألف ليرة (نحو 1520 دولاراً) للفئة المميزة، فيما بلغت أسعار فئات أخرى 50 ألف ليرة (نحو 1014 دولاراً)، و65 ألف ليرة (نحو 1318 دولاراً)، و70 ألف ليرة (نحو 1419 دولاراً).

من جانبه، أفاد موقع "سبوركس" التركي، نقلاً عن صحيفة "سوزجو"، بأن غلطة سراي قد يحقق إيرادات تصل إلى نحو 250 مليون ليرة تركية (5.07 ملايين دولار) من مبيعات التذاكر والمنتجات الرسمية للنادي خلال يوم المباراة.

وتأتي المواجهة ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر غلطة سراي مباراته الافتتاحية أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي بنتيجة 1-3.