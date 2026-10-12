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هجوم سيبراني يستهدف أنظمة التبريد في عدة سلاسل تجارية رئيسية في فرنسا

  • 12 أكتوبر 2026
  • 23:03
هجوم سيبراني يستهدف أنظمة التبريد في عدة سلاسل تجارية رئيسية في فرنسا

خبرني - قال متحدث باسم مجموعة "لو موسكيتير" لتجارة التجزئة في فرنسا، اليوم الاثنين، إن هجوما سيبرانيا واسع النطاق نجح في تعطيل أنظمة التبريد في متاجر تابعة لعدة سلاسل تجارية رئيسية متخصصة في المواد الغذائية.

وقال المتحدث باسم مجموعة "لو موسكيتير" التي تضم سلاسل تجارية مثل "إنتر مارشيه" و"نيتو"، إن قراصنة الإنترنت نجحوا في تحويل الثلاجات والمجمدات إلى وضعية إذابة التجميد طوال الليل، مضيفا أن حوالي 150 فرعا تابعاً للمجموعة في مختلف أنحاء فرنسا أضير من الهجوم.

وأفادت تقارير إعلامية أن سلاسل تجارية أخرى تعرضت للهجوم.

وذكر المتحدث باسم موسكيتير أن الهجوم استهدف شركة برمجيات دنماركية توظفها العديد من السلاسل التجارية المتخصصة في المواد الغذائية.

وقال إنه يتعين الآن التخلص من كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، غير أن حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم لم يتم تحديده حتى الآن بشكل كامل.

وتولى قسم الجرائم الإلكترونية في هيئة الادعاء العام الفرنسية التحقيق في الهجوم. وذكر قسم الجرائم الإلكترونية أنه تم الإبلاغ أيضا عن وقوع عدة حرائق.

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