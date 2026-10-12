الجامعة العربية تدعو للاستثمار بنظم الإنذار المبكر للحد من الكوارث

خبرني - أكدت جامعة الدول العربية، أهمية تعزيز التعاون العربي في مواجهة المخاطر المتزايدة التي تشهدها المنطقة، بما فيها الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات والعواصف الرملية والترابية وموجات الحر والجفاف والتصحر وشح المياه وارتفاع مستوى سطح البحر، مشيرة الى أن الاستثمار في نظم الإنذار المبكر يمثل ضرورة.

جاء ذلك خلال مشاركة الجامعة العربية بأعمال المنتدى العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث، الذي يستضيفه اتحاد إذاعات الدول العربية، بمشاركة ممثلين عن الدول العربية ومنظمات عربية وأممية وإقليمية ودولية، وخبراء ومتخصصين في الحد من مخاطر الكوارث وإدارة الأزمات.

وأشارت إلى أن تداعيات هذه المخاطر تمتد إلى حياة السكان وسبل عيشهم والبنية التحتية والموارد الطبيعية والقطاعات الحيوية، مشددة على أن الاستثمار في نظم الإنذار المبكر يمثل ضرورة لحماية الأرواح والممتلكات، وصون المكتسبات التنموية، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود والتعافي.

وأوضحت أن تطوير هذه النظم يتطلب توفير بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة، وتحديث أدوات الرصد والتنبؤ، وتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين مراكز الأرصاد والجهات المعنية بالحماية المدنية وإدارة الأزمات، إلى جانب ضمان وصول التحذيرات بصورة سريعة وواضحة إلى السكان، ولا سيما المجتمعات النائية والفئات الأكثر عرضة للمخاطر.