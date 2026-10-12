لاعب سوداني يدخل قائمة أفضل 60 موهبة في العالم.. ما قصته؟

خبرني - برز اسم محمد عبد الله، لاعب وسط أياكس أمستردام، بعد إدراجه ضمن قائمة صحيفة "الغارديان" البريطانية لأفضل 60 موهبة شابة في العالم، وسط حسرة سودانية بسبب ارتباط مستقبله بمنتخب هولندا.

وُلد عبدالله في آيندهوفن لأبوين سودانيين، وبدأ رحلته الكروية في أكاديمية نادي آيندهوفن للشباب، وفي عام 2024 انتقل إلى أكاديمية أياكس الشهيرة، حيث تطور بشكل متسارع، وبعد تألقه في جميع الفئات السنية تمت ترقيته إلى الفريق الأول عام 2026.

وخطف اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً الأنظار خلال فوز أياكس الساحق 4-1 خارج ملعبه على فويفودينا بتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي في 23 يوليو الماضي، ليُسجل بداية حالمة مع الفريق الأول كأحد ألمع مواهب أكاديمية النادي. فبعمر 16 عاماً و277 يوماً، أصبح عبد الله أصغر لاعب على الإطلاق يسجل لنادٍ هولندي في مسابقة أوروبية، مما عزز مكانته كأحد أكثر المواهب الشابة إثارة في أوروبا.

كما رسخ الهدف مكانته كأحد أبرز المواهب التي تخرجت في أكاديمية "دي توكومست" الشهيرة لأياكس.

وفي تاريخ أياكس، لم يسبقه في تسجيل هدف رسمي للفريق الأول في سن أصغر سوى ريان غرافينبيرخ (16 عاماً و133 يوماً) وناسي أونوفار (16 عاماً و223 يوماً). وقد حقق عبد الله هذا الإنجاز قبل أساطير النادي يوهان كرويف وماركو فان باستن ودينيس بيركامب، مما يسلط الضوء على مستقبله الواعد، بحسب التقارير الصحفية الهولندية.

وعلى الصعيد الدولي، مثل عبد الله منتخب هولندا تحت 17 عاماً، وشارك خلال خريف 2025 وربيع 2026 في تصفيات بطولة أوروبا تحت 17 عاماً لعام 2026، وهو ما أثار قلق السودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي خشية ابتعاده عن تمثيل (صقور الجديان) مستقبلاً باعتباره أحد أهم مواهب هولندا.

وينحدر عبد الله من عائلة عاشقة لكرة القدم، حيث يواصل شقيقاه الأصغران التألق في أكاديمية أياكس أيضاً.

شقيقه مؤيد (13 عاماً) قائد فريق أياكس تحت 14 عاماً، وقدم موسماً رائعاً بتسجيله 19 هدفاً في 14 مباراة. أما شقيقهما الأصغر وائل (10 أعوام) فيمثل فريق أياكس تحت 11 عاماً، مما يجعل عائلة عبد الله واحدة من أكثر العائلات الواعدة في كرة القدم ضمن منظومة شباب النادي.

ولا يزال حلم محمد الأكبر أن يصطف الأشقاء الثلاثة معاً يوماً ما في الفريق الأول لأياكس.