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الفوزان : استهداف الحوثيين المنشآت المدنية من أعظم الجرائم عند الله

  • 12 أكتوبر 2026
  • 22:16
الفوزان استهداف الحوثيين المنشآت المدنية من أعظم الجرائم عند الله

خبرني - هاجم مفتي عام السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ صالح الفوزان، اليوم الاثنين، جماعة أنصار الله (الحوثيين)، واصفا هجماتها الأخيرة على السعودية وما سببته من "إزهاق الأرواح المعصومة"، بأنها "من أعظم الجرائم".

وقال الفوزان، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "استهداف المليشيا الحوثية الإرهابية للمنشآت المدنية وإزهاق الأرواح المعصومة، ومن ذلك قاصدو المسجد الحرام والمسجد النبوي، هو من أعظم الجرائم التي توعد الله عز وجل عليها بالعذاب الأليم".

وأضاف أنه عبر التاريخ ما سلك أحد "مسلك هذه العصابة المجرمة من استهداف المقدسات، واستهداف قاصدي بيته الحرام، إلا كان مصيره الهلاك والعاقبة الوخيمة".


واستشهد الفوزان بالآية 25 من سورة الحج التي تتحدث عن إرادة الشر بالبيت الحرام، وبحديث نبوي يتوعد بالعذاب كل من أراد المدينة المنورة وأهلها بسوء، في سياق تنديده بهجمات الحوثيين.

ودعا -في ختام كلمته المقتضبة- اللهَ أن "يقطع دابر هؤلاء المجرمين، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين".

وكان الفوزان، وصف الشهر الماضي جماعة الحوثي بأنها "عصابة شر ودسيسة الأعداء"، معتبرا أنها قامت "على فساد في العقيدة والمنهج، فخرجت على ولاة أمرها، في فتن متتابعة طوال سنوات كثيرة، حتى فرَّقت البلاد والعباد".

ودعا الفوزان في بيان وجّهه، حينذاك، لـ"المرابطين وقوات التحالف"، إلى الاتحاد في مواجهة ما سماها بـ"الفرقة الضالة والجماعة المنحرفة"، لافتا إلى أنها "تكفر صحابة النبي صلى اللّه عليه وسلم، وتستحل دماء المسلمين، وتستبيح مساجدهم بالهدم والتدمير".

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