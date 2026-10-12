الأهلي السعودي يهزم الوصل بثلاثية ويحقق فوزه الأول في نخبة آسيا

خبرني - فاز الأهلي السعودي على مضيفه الوصل الإماراتي 3-1، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية في مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

ونجح حامل لقب البطولة في آخر موسمين، في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، وذلك بعدما كان قد تعادل في الجولة الأولى مع باختاكور الأوزبكي.

على الجانب الآخر، تلقى الوصل الهزيمة الثانية بعدما خسر أمام القادسية السعودي في الجولة الأولى.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 20 عن طريق روجر إيبانيز، ثم أدرك بيدرو مالهيرو التعادل للوصل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 58 سجل فرانشيسكو ترينكاو الهدف الثاني للأهلي، فيما أضاف زميله فراس البريكان الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.