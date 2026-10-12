باختاكور الأوزبكي يتعادل بصعوبة مع القادسية السعودي

خبرني - خطف باختاكور الأوزبكي تعادلاً في الدقائق الأخيرة مع ضيفه القادسية السعودي بنتيجة 1-1، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة الدوري في مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

ورفع القادسية رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الأول في المجموعة، بعدما كان قد حقق الفوز في أول جولة على الوصل الإماراتي 2-1، في انتظار باقي نتائج الجولة.

على الجانب الآخر، حقق الفريق الأوزبكي ثاني تعادل له في المرحلة، والثاني على التوالي أمام فريق سعودي، بعدما بدأ مشواره في مرحلة الدوري بالتعادل 1-1 مع حامل اللقب أهلي جدة.

وتقدم القادسية في الدقيقة 35 عن طريق تياني رايندرز، ثم أدرك باختاكور التعادل في الدقيقة 89 عن طريق دوستونيبك خامدانوف من ضربة جزاء.