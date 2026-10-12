مدرب غلطة سراي يتوعد برشلونة بليلة مثيرة

خبرني - وجه أوكان بوروك، المدير الفني لفريق غلطة سراي التركي، رسالة قوية في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة فريقه مع ضيفه برشلونة الإسباني، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويلتقي الفريقان في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بالبطولة، وذلك بعدما بدأ الفريق الإسباني مشواره بفوز كبير على فينوورد الهولندي 5-1، فيما خسر الفريق التركي أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي 1-3.

وقال بوروك: أي مباراة تكون صعبة في دوري أبطال أوروبا، لكن حينما يكون المنافس برشلونة فهم الفريق الأكثر اكتمالاً في العالم.

وأضاف: إنهم يسجلون عدداً كبيراً من الأهداف ولديهم عقلية الفوز دائماً، نعلم جيداً مدى قوة منافسنا، لقد دعموا صفوفهم بالعديد من الصفقات الكبيرة.

وتابع بوروك: سنحاول أن نجعل الأمور صعبة على برشلونة، في الموسم الحالي لا يسمح برشلونة لمنافسه بالاستحواذ على الكرة، لكن لديهم نقاط ضعف.

وأوضح: لديهم العديد من نقاط القوة وهم أيضاً يستقبلون بعض الفرص، إذا قمنا بعملنا بشكل جيد يمكننا مجاراتهم في المباراة.

واختتم مدرب غلطة سراي تصريحاته قائلاً: سنلعب على ملعبنا وأمام جماهيرنا ونحتاج لصنع أجواء كبيرة وأتمنى أن تكون ليلة مثيرة.