التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض

خبرني - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، الاثنين، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

في سياق متصل، أعرب وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، الاثنين، عن إدانته للاعتداءات الحوثية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، مؤكدا أن جماعة الحوثي لا تقيم وزنا للقوانين الدولية ولا للمبادئ الأخلاقية.

وقال الدوسري إن السلوك الإرهابي لميليشيا الحوثي تجلّى في استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة والمعتمرين في المطارات السعودية، مضيفا أن المملكة أمام ميليشيا إرهابية.

وأكد أن الحياة في المملكة تسير بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن رفع مستوى التأهب لا يعني القلق، بل يعكس استعداد الدولة لمختلف السيناريوهات، مهما كانت احتمالية حدوثها.