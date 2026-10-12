بعد طلاقهما بأسابيع.. توبي ماغواير يتولى مراسم زفاف طليقته بحضور نجوم هوليوود

خبرني - أثار النجم الأمريكي توبي ماغواير، الشهير ببطولة سلسلة أفلام «Spider-Man»، الاهتمام بعد مشاركته في حفل زفاف طليقته، مصممة المجوهرات الأمريكية جينيفر ماير، على رجل الأعمال جيفري أوجونليسي، وتوليه بنفسه مراسم عقد الزواج، بعد أسابيع قليلة من انتهاء الطلاق.

وشهد حفل الزفاف، الذي أقيم في هاواي، حضور مجموعة من أبرز نجوم هوليوود وشخصيات عالم الأعمال، بينهم ليوناردو دي كابريو وجيف بيزوس، إلى جانب أفراد عائلة العروسين وأصدقائهما المقربين.

وجاء ظهور ماغواير في الحفل ليجذب الأنظار إلى طبيعة علاقته بطليقته بعد انفصالهما، خاصة أنه تولى دورًا رئيسيًا في مراسم زواجها الجديد، رغم انتهاء علاقتهما الزوجية رسميًا في سبتمبر/أيلول الماضي.

توبي ماغواير يتولى مراسم زفاف طليقته في هاواي

احتفلت جينيفر ماير، البالغة من العمر 49 عامًا، بزواجها من رجل الأعمال جيفري أوجونليسي، البالغ 34 عامًا، يوم السبت 10 أكتوبر/تشرين الأول 2026، في منتجع فور سيزونز لاناي بجزر هاواي الأمريكية.

وكانت المفاجأة الأبرز تولي زوجها السابق، الممثل توبي ماغواير، البالغ 51 عامًا، إدارة مراسم الزواج، رغم مرور أقل من ثلاثة أسابيع على اكتمال إجراءات طلاقهما رسميًا في 21 سبتمبر/أيلول 2026.

ووثقت الصور المنشورة عبر موقع «PEOPLE» تفاصيل الحفل، حيث ظهر ماغواير مرتديًا بدلة سوداء وربطة عنق متناسقة، بينما تألقت العروس بفستان زفاف أبيض مكشوف الكتفين وطرحة طويلة، واختار العريس بدلة سوداء رسمية.

وأظهرت الصور لحظات من مراسم الزفاف، بينها تبادل العروسين القبلات أسفل قوس مزين بالزهور، وسط حضور العائلة والأصدقاء الذين شاركوهما الاحتفال.

أبناء توبي ماغواير وجينيفر ماير يحضرون الزفاف

لم يقتصر حضور الحفل على المشاهير وأصدقاء العروسين، إذ شارك أبناء جينيفر ماير من زواجها السابق من توبي ماغواير في الاحتفال بزواج والدتهم.

وحضرت ابنتهما روبي سويتهارت، البالغة من العمر 19 عامًا، إلى جانب شقيقها أوتيس توبياس، البالغ 17 عامًا، في مناسبة جمعت أفراد الأسرة بعد انتهاء العلاقة الزوجية بين والديهما.

كما شاركت في المناسبة ابنة جينيفر ماير الرضيعة من زوجها الجديد جيفري أوجونليسي، التي وُلدت خلال عام 2026، ليجتمع أطفال ماير الثلاثة في حفل زفافها.

قصة زواج توبي ماغواير وجينيفر ماير وانفصالهما

تعود العلاقة الزوجية بين توبي ماغواير وجينيفر ماير إلى عام 2007، عندما تزوج الثنائي قبل أن يعلنا انفصالهما في عام 2016، بعد سنوات من الزواج أنجبا خلالها طفلين.

ورغم إعلان انفصالهما، استمرت العلاقة بينهما من خلال مسؤولياتهما المشتركة تجاه طفليهما، قبل استكمال إجراءات الطلاق رسميًا في 21 سبتمبر/أيلول 2026.

وبعد أقل من ثلاثة أسابيع على انتهاء تلك الإجراءات، عاد ماغواير للظهور إلى جانب طليقته في مناسبة عائلية جديدة، لكن هذه المرة بصفته المسؤول عن إدارة مراسم زواجها من جيفري أوجونليسي.

وأصبحت مشاركة بطل «Spider-Man» في زفاف طليقته أبرز تفاصيل المناسبة، التي جمعت أفراد الأسرة وعددًا من مشاهير هوليوود في هاواي يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2026.