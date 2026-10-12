أردوغان: إحالة اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى البرلمان خلال أيام

خبرني - أكد الرئيس التركي رجب أردوغان، اليوم الاثنين، أن بلاده تقف إلى جانب السعودية وشعبها في مواجهة الهجمات التي وصفها بغير القانونية واللاإنسانية، منددا بأشد العبارات بهجمات جماعة الحوثي اليمنية على المملكة، ومعلنا أن أنقرة ستحيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة لاستكمال إجراءات المصادقة الداخلية عليها.

وقال أردوغان، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن تركيا تدين بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على السعودية، مؤكدا تضامن بلاده مع "الأشقاء" السعوديين في مواجهة هذه الهجمات.

وأضاف أن أنقرة تواصل العمل لإحالة اتفاقية الدفاع المشترك إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليها. وشدد الرئيس على أن موقف تركيا والمبادئ التي تدافع عنها واضحان، موضحا أن بلاده لا تتعامل مع الأحداث من منظور مذهبي أو إثني، وإنما تسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأكد أن بلاده ستواصل، في إطار إستراتيجيتها للنهوض الإقليمي، الدفاع عن السلام والعمل على ترسيخه، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.



قضية صناديق الاستثمار

وفي الشأن الداخلي، تطرق الرئيس التركي إلى الإجراءات المتخذة بشأن صناديق الاستثمار، موضحا أن الحكومة كثفت جهودها لمعالجة القضية، وكلفت هيئة رقابة الدولة بمتابعتها، إلى جانب تشكيل لجنة لتنسيق أعمال صناديق الاستثمار وإطلاع البرلمان والرأي العام على المستجدات.

وقال أردوغان إن التحقيقات القضائية المتعلقة بالقضية تتواصل بصورة دقيقة ومعمقة، مشيرا إلى أن 84 من أصل 282 شخصا شملتهم الإجراءات المتعلقة بمجالس إدارة الشركات وصناديق الاستثمار اعتقلوا أو أوقفوا، فيما صدرت قرارات ملاحقة بحق 27 مشتبها بهم، واتخذت تدابير قضائية بحق 99 شخصا.



على صعيد آخر، أعلن الرئيس التركي توسيع برنامج دعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من مشروع "إيشكور" للتوظيف والتدريب بلغ نحو 220 ألف شاب حتى الآن.

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للبرنامج سترتفع إلى 150 ألف شاب خلال عامي 2026 و2027، مع تقديم دعم يومي قدره 1375 ليرة للمشاركين، بما يصل إلى 19 ألفا و250 ليرة شهريا لمن يشاركون لمدة 14 يوما، فضلا عن تكفل الدولة بمساهمات الضمان الاجتماعي وإتاحة دعم إضافي في ظروف محددة.