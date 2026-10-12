«ليلة باظت خالص».. أحمد مالك وخالد الصاوي في فيلم كوميدي جديد

خبرني - كشفت الشركة المنتجة للفيلم المصري «ليلة باظت خالص» عن البوستر التشويقي الأول للعمل، الذي يجمع الفنانين أحمد مالك وخالد الصاوي وميشيل ميلاد، استعدادًا لطرحه في دور السينما خلال الفترة المقبلة.

ويقدم الفيلم تجربة كوميدية اجتماعية تتناول قضايا الشباب وتحديات العصر الرقمي، من خلال مجموعة من المواقف والمفارقات غير التقليدية، في إطار يجمع بين الكوميديا وتفاصيل الحياة اليومية.



وجاء البوستر التشويقي بتصميم لافت يحمل طابعًا من الغرابة والكوميديا، إذ ظهرت فيه شخصية ترتدي زيًا تنكريًا على هيئة قطة باللونين الأبيض والوردي، وتجلس على الأرض ممسكة بحزمة كبيرة من البالونات الملونة.

وتظهر بجوار الشخصية سيارة قديمة مفتوح غطاء محركها، وسط إضاءة حمراء تضفي على المشهد أجواء من الغموض والتشويق، بما يتناسب مع الطابع الكوميدي غير التقليدي الذي يقدمه الفيلم.

قصة فيلم «ليلة باظت خالص»

تدور أحداث فيلم «ليلة باظت خالص» في إطار اجتماعي كوميدي معاصر، يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالشباب وتأثيرات العصر الرقمي على حياتهم، عبر مواقف تحمل طابعًا ساخرًا ومفارقات غير متوقعة.

ويعتمد العمل على معالجة كوميدية لهذه الموضوعات، من خلال أحداث مستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية، تتداخل فيها المواقف الاجتماعية مع الكوميديا، لتقديم تجربة سينمائية تجمع بين الترفيه ومناقشة قضايا الشباب.

ويأتي الفيلم ضمن الأعمال السينمائية المصرية الجديدة التي تتناول موضوعات اجتماعية معاصرة بأسلوب كوميدي، مع الاعتماد على مواقف غير تقليدية في تطور الأحداث.

أبطال فيلم «ليلة باظت خالص»

يشارك في بطولة فيلم «ليلة باظت خالص» الفنان المصري أحمد مالك، إلى جانب الفنان خالد الصاوي والفنان ميشيل ميلاد، في عمل يجمعهم ضمن أحداث كوميدية اجتماعية.

والفيلم من تأليف محمد الحسيني وخالد منصور، الذي يتولى أيضًا مهمة الإخراج، بينما يتولى المنتج مصطفى الفرماوي إنتاج العمل.

ويجمع الفيلم بين أسماء فنية تنتمي إلى تجارب تمثيلية مختلفة، في عمل يعتمد على الكوميديا والمواقف الاجتماعية المعاصرة.

موعد عرض فيلم «ليلة باظت خالص»

تستعد الشركة المنتجة لطرح فيلم «ليلة باظت خالص» في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، بعدما كشفت عن البوستر التشويقي للعمل.

ولم يتضمن الإعلان عن البوستر تحديد موعد نهائي لبدء العروض، على أن تتضح تفاصيل طرح الفيلم في السينمات مع استكمال الاستعدادات الخاصة بإطلاقه.