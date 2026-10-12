عملاء الهجرة الأمريكيون يفتّشون منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر

فتّش عملاء الهجرة الأمريكيون منزل النائبة عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر، صباح يوم الاثنين، كجزء من "تحقيق جنائي".

قال متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية لبي بي سي إن عملاء التحقيقات الأمنية الداخلية "نفذوا أمر تفتيش صادر بموجب أمر قضائي"، للمنزل الواقع في منطقة واشنطن العاصمة.

وأضاف المتحدث أن عملية التفايش هي"جزء من تحقيق جنائي فيدرالي جارٍ"، لكن لم تقدّم أي تفاصيل أخرى.

وُلدت عمر في الصومال، ولجأت إلى الولايات المتحدة في سن الثامنة هرباً من الحرب. انتُخبت لأول مرة لعضوية الكونغرس عام 2018، وهي تسعى إلى إعادة انتخابها الشهر المقبل.

ووصفت النائبة عمر - المعروفة بانتقاداتها الصريحة للرئيس دونالد ترامب - عملية التفتيش بأنها "محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين واستخدام أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية كسلاح".

يُذكر أن الكونغرس الأمريكي في عطلة حالياً، وليس من الواضح ما إذا كانت عمر موجودة في المنزل وقت التفتيش.

وقد رصد فريق من بي بي سي عدداً من العملاء في المنزل، وكان بعضهم ينقل صناديق إلى شاحنة صغيرة. وكانت قناة "فوكس نيوز" أول من نشر خبر التفتيش، وقالت إن التحقيق جارٍ مع النائبة بشأن أوراق هجرة قدمها والدها الراحل عندما كانت طفلة.

ولا تزال طبيعة التحقيق الجنائي غير واضحة، لكنّها ليست المرة الأولى التي تخضع فيها سجلاتها المتعلقة بالهجرة للتدقيق من قبل الجمهوريين. ففي وقت سابق من هذا العام، قدّمت زميلتها في الكونغرس، نانسي ميس من ولاية كارولاينا الجنوبية، طلباً للحصول على سجلاتها، إلّا أن طلبها قوبل بالرفض.

والشهر الماضي، صرّح وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين لأحد مقدمي برامج "البودكاست" المحافظين، قائلاً: "سيحدث شيء ما"، مُوجّهاً اتهامات لعمر بارتكاب احتيال يتعلق بالزواج. وفي سياق منفصل، صرّح المسؤول المعني بملف الحدود في البيت الأبيض توم هومان لقناة "فوكس نيوز" بأن عمر تخضع للتحقيق بسبب انتهاكات غير محددة تتعلق بالهجرة.

نفت عمر، وهي ديمقراطية، هذه الادعاءات الشهر الماضي. وقالت في رسالة بريد إلكتروني لجمع التبرعات لحملتها الانتخابية، والتي اطلعت عليها البي بي سي: "سأكررها مرة أخرى لتكون واضحة قدر الإمكان: لست قلقة على الإطلاق بشأن هذه التحقيقات، لأنها مهزلة بكل معنى الكلمة".

وقد تعرضت عمر لهجمات من ترامب، إذ سبق أن اقترح الرئيس أنه "ينبغي لها العودة" إلى الصومال وأنه يجب ترحيلها؛ علماً بأن الحصول على الجنسية الأمريكية شرط أساسي لشغل مقعد في مجلس النواب الأمريكي.

ردت عمر على إهانات وهجمات ترامب واصفة إياها بأنها "هوس غير صحي ومخيف".

كما أدلى الرئيس بتصريحات سلبية تجاه الجالية الصومالية الأمريكية. ففي الأسبوع الماضي، كتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن ولاية مينيسوتا "تتعرض لسيطرة المهاجرين الصوماليين"، وقال إن "على سكان مينيسوتا أن يدافعوا عن أنفسهم".

ورحّب الجمهوريون بعملية التفتيش. وقال النائب عن ولاية مينيسوتا، توم إيمر: "لا أحد فوق القانون. نتطلع إلى معرفة المزيد من التفاصيل حول هذه المداهمة والتحقيق. المحاسبة قادمة لا محالة!"

عمر هي أول أمريكية من أصل صومالي تُنتخب لعضوية مجلس النواب الأمريكي، وهي تمثل دائرة انتخابية في منطقة مينيابوليس. وكانت هي والنائبة عن ولاية ميشيغان، رشيدة طليب، أول امرأتين مسلمتين تُنتخبان لعضوية الكونغرس.

وفازت في انتخابات عام 2024 بنسبة 74 في المئة من الأصوات. ومن المرجح أن يثير توقيت مداهمة يوم الاثنين، قبل 22 يوماً من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني، والتي ستحدد موازين القوى للعامين المقبلين، مخاوف الديمقراطيين.

وتتبنى وزارة العدل سياسة طويلة الأمد تتمثل في الامتناع عن اتخاذ معظم إجراءات الإنفاذ التي "من شأنها أن تثير قضية أو تخلق انطباعاً" بأنها تُتخذ بهدف التأثير في أي انتخابات أو الإضرار بمرشح.

استخدمنا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ترجمة هذا المقال الذي كُتب في الأصل باللغة الإنجليزية. وقد راجع أحد صحفيي بي بي سي هذه الترجمة قبل نشرها. المزيد عن كيفية استخدامنا للذكاء الاصطناعي.