كيف أثار مقتل المضيفة المصرية عزة رمزي والطيار السعودي حمود الكلثمي تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي؟

لم تكن عزة رمزي محمد حسن، المضيفة المصرية البالغة من العمر 28 عاماً، ولا الطيّار السعودي حمود بن علي الكلثمي، يتوقعان أن تنتهي رحلتهما المهنية وسط أحداث دامية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض حيث جمعهما العمل في قطاع الطيران، لكن الهجمات التي استهدفت المطار حوّلت اسميهما إلى قصتين إنسانيتين تختصران الثمن الذي يدفعه العاملون في المنشآت المدنية خلال النزاعات المسلحة.

ووراء الخبرين عائلتان فقدتا شخصين كان عملهما يرتبط بالسفر وحركة الطائرات، وفي مصر، خيّم الحزن على أسرة عزة وأهالي قريتها في محافظة البحيرة، فيما عبّرت الخطوط السعودية عن تعازيها لأسرة حمود وزملائه، مشيدة بإسهاماته المهنية. وهكذا أصبحت المأساة أكبر من جنسية الضحايا أو الشركة التي يعملان لديها، إذ باتت تتعلق بسلامة الأشخاص الذين يذهبون إلى أعمالهم في منشآت مدنية يُفترض أن تكون بعيدة عن الاستهداف.

وتضع وفاة عزة رمزي وحمود الكلثمي قضية حماية المدنيين في صدارة المشهد، فالمطارات ليست مجرد منشآت للنقل، بل نقاط اتصال بين العائلات والاقتصادات والدول، وأي هجوم عليها يمكن أن يتجاوز أضراره حدود الموقع المستهدف إلى آلاف المسافرين والعاملين وأُسرهم.

وكانت عزة، ابنة محافظة البحيرة المصرية، تعمل لدى شركة "طيران ناس"، وتوفيت متأثرة بإصابتها خلال الهجوم الذي استهدف المطار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقد نعتها الشركة.

أما الكابتن حمود، فقد نعتْه الخطوط الجوية السعودية بعد مقتله في هجمات 8 أكتوبر/ تشرين الأول والتي استهدفت مرافق المطار وطائرة تابعة للشركة كانت متوقفة على الأرض من دون ركاب، ولم تنشر الشركة تفاصيل كاملة عن ظروف مقتله.

وفي لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، أفادت تقارير صحفية سعودية بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصل بوالد الطيار السعودي حمود الكلثمي لتقديم واجب العزاء والمواساة، وذكرت التقارير أن ولي العهد عبّر عن تعاطفه مع الأسرة، إذ نقل رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ في تغريدة عبر منصة إكس قول ولي العهد لوالد الطيار: "ثأر ولدك عندي.. وعدّني واحداً من عيالك".

وفي 11 أكتوبر/ تشرين الأول، نعى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي المضيفة عزة رمزي، وأعلنت السفارة والقنصلية في الرياض أنها ستتابع إجراءات نقل جثمانها إلى مصر، إلى جانب التواصل مع المصابين المصريين وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

كما تناول العديد من المشاركين في وسائل التواصل الاجتماعي ما حدث لعزة وحمود، وقد نشر المشارك مالك الروقي صورة عزة في حسابه قائلاً: "إنها ضحية الحوثيين".

تصعيد خطير

وتأتي الحادثتان في سياق تصعيد أمني خطير بين السعودية والحوثيين، مع تبادل الاتهامات بشأن الهجمات وتداعياتها على المطارات وحركة الطيران.

وشهد مطار الملك خالد الدولي هجوماً يوم السبت أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة المئات.

وفي اليوم التالي، الأحد 11 أكتوبر/ تشرين الثاني، تعرض المطار لهجوم جديد، أسفر بحسب السلطات السعودية عن مقتل شخص وإصابة نحو 11 آخرين، وأدت الهجمات إلى اضطراب واسع في حركة الطيران وإلغاء أعداد كبيرة من الرحلات.

وأعلنت السعودية ومصر وتركيا وباكستان إدانتها للهجمات، ووصفتها بأنها تصعيد خطير، مطالبة بوقفها فوراً، وفي المقابل، أفادت تقارير صحفية بأن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجمات، وسط تبادل الاتهامات بين أطراف النزاع بشأن التصعيد والضربات المتبادلة.

وكانت السعودية قد تدخلت عسكرياً في اليمن عام 2015 ضمن تحالف دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بينما خاض الحوثيون مواجهات متكررة مع القوات السعودية، شملت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أراضي المملكة.

وعلى الرغم من جهود التهدئة والمفاوضات التي شهدتها السنوات الماضية، بقيت التسوية السياسية الشاملة بعيدة المنال، ومع عودة الهجمات على المطارات السعودية والتصعيد العسكري داخل اليمن، تتزايد المخاوف من اتساع المواجهة وتهديد المنشآت المدنية والبنية التحتية وحركة الطيران.

وفي تطور جديد الاثنين 12 أكتوبر/ تشرين الأول، أفادت التقارير بوقوع ضربات جوية على مناطق في صنعاء، أوقعت قتيلاً و12 مصاباً بحسب السلطات الصحية التابعة للحوثيين، الذين اتهموا السعودية بالوقوف وراءها، ولم يصدر تأكيد سعودي لهذه الاتهامات.