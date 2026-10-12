خبرني - تنظّم مبادرة "هي"، أول منصة إعلامية ومجتمعية أردنية آمنة مخصّصة للفتيات والنساء الشابات، أمسية حوارية بعنوان "صحتها، رفاهيتها" (Her Health, Her Wellbeing)، وذلك يوم الاثنين الموافق 19 تشرين الأول/أكتوبر 2026، من الساعة السادسة حتى التاسعة مساءً في فندق الماريوت عمان،تزامنًا مع شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي.

وتتناول الأمسية محاور التوعية بسرطان الثدي، والهرمونات والخصوبة وسن الأمل، إضافةً إلى العافية الجسدية والنفسية للمرأة، من خلال جلستين حواريتين تشارك فيهما نخبة من الخبيرات.

ويضم الفريق الطبي كلًّا من: الدكتورة أسيل جلاد، والدكتورة ريم العجلوني، والدكتورة ليال الأسير.

فيما يضم فريق العافية كلًّا من: الدكتورة نسرين العتيبي، وريبيكا عودة، ورهف حمودة.

وتدير الحوار لميس العبودي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة "حوارات هي" (Heya Talks)، التي تقدّم جلسات يقودها مختصون بهدف تمكين الشابات من التعلّم والتواصل والنمو، عبر ثلاثة محاور رئيسية: الوعي بصحة الجسد، والتطوير الشخصي، والمسار المهني.

وقالت المؤسِّسة المشاركة لمبادرة "هي"، فرح الفايز: نؤمن بأن الوعي هو خط الدفاع الأول، وأن الحديث الصريح عن صحة المرأة لم يعد ترفًا بل ضرورة. نريد لهذه الأمسية أن تكون مساحة آمنة تطرح فيها النساء أسئلتهن دون حرج.

من جهتها، قالت المؤسِّسة المشاركة لين حجار: انطلقت "هي" من قناعة بأن الشابات في الأردن يستحققن حوارات حقيقية لا شكلية، وهذه الجلسة تجسيد لرسالتنا القائمة على التوعية والنمو والبناء.

يُذكر أن مبادرة "هي" أسستها فرح الفايز ولين حجار، وتعمل بدعم من مركز إرشاد للتطوير والمعرفة، وتسعى إلى بناء مجتمع نسائي واعٍ ومتمكّن من خلال المحتوى الإعلامي والفعاليات الحوارية.