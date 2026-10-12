الأردن يرفع موازنة التغذية المدرسية إلى 6 ملايين دينار.. وهذه أعداد المستفيدين

خبرني - قال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أحمد المساعفة، الاثنين، إن موازنة مشروع التغذية المدرسية ارتفعت إلى 6 ملايين دينار، بعد زيادة مليوني دينار على المخصصات السابقة البالغة 3.5 ملايين دينار، في إطار جهود الحكومة لتعزيز المشروع وتوسيع نطاق المستفيدين منه.

وأضاف المساعفة خلال حديثه لـ برنامج "صوت المملكة" أن المشروع يُنفذ بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والقوات المسلحة الأردنية، ويعتمد نموذجين للتغذية المدرسية، يستهدفان معا أكثر من نصف مليون طالب وطالبة.

وأوضح أن النموذج الأول يعتمد على توزيع البسكويت، ويشمل نوعين؛ الأول بسكويت محشو بالتمر من إنتاج برنامج الأغذية العالمي، والثاني بسكويت مدعّم بالبروتين من إنتاج المخابز العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأردنية، إذ يُقدم للطلبة البسكويت المحشو بالتمر لمدة 50 يوما خلال العام الدراسي، والبسكويت المدعّم بالبروتين لمدة 50 يوما أخرى.

وبيّن أن هذا النموذج يستهدف نحو 400 ألف طالب وطالبة، من مرحلة رياض الأطفال الثانية حتى الصف السادس الأساسي، في نحو 35 مديرية تربية وتعليم، إضافة إلى ثلاثة مخيمات.

وأشار إلى أن النموذج الثاني يتمثل في الوجبة الصحية، التي تتكون من حبة معجنات وحبة فاكهة، مثل الموز، إضافة إلى حبة خيار، ويُطبق في ثماني مديريات تربية وتعليم موزعة على أقاليم الشمال والوسط والجنوب، ويستفيد منه نحو 100 ألف طالب وطالبة حتى الصف السادس الأساسي.

ولفت المساعفة إلى أن الوزارة تستهدف، بحلول عام 2030، زيادة عدد المستفيدين من الوجبة الصحية إلى 250 ألف طالب وطالبة، بدلا من 100 ألف حاليا، بما يتطلب توسيع نطاق المشروع ليشمل مدارس جديدة وأعدادا إضافية من الطلبة.

وأوضح أن تمويل المشروع لا يقتصر على موازنة وزارة التربية والتعليم، إذ يسهم برنامج الأغذية العالمي في توفير البسكويت وتمويل الوجبات الصحية لنحو 45 ألف طالب وطالبة، فيما تتعاون الوزارة مع مؤسسات من القطاع الخاص ضمن محور تعزيز الشراكة المجتمعية في استراتيجية التغذية المدرسية.

وأضاف أن الوزارة وقّعت قبل يومين اتفاقية مع تكية أم علي تستهدف نحو 8 آلاف طالب وطالبة، من خلال تقديم ألواح التمر الغنية بالعناصر الغذائية، مؤكدا ترحيب الوزارة بمشاركة المؤسسات والجهات الراغبة في دعم المشروع، بما يسهم في تحسين تغذية الطلبة وصحتهم.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على البرنامج الوطني للتَّغذية المدرسيَّة للأعوام 2026 – 2030، وتكليف وزارة التَّربية والتَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة بالسَّير في الإجراءات اللازمة لتنفيذها بالتَّنسيق مع الجهات ذات العلاقة.