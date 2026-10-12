وزير السياحة والآثار يرعى حفل تخريج كلية عمون الجامعية التطبيقية

خبرني - رعى وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، اليوم الإثنين، حفل تخريج طلبة كلية عمون الجامعية التطبيقية في تخصصات بكالوريوس الإدارة الفندقية، وبكالوريوس الإدارة الفندقية / إدارة أعمال الفعاليات، ودبلوم إدارة الفنادق، وفنون الطهي.

وحضر حفل التخريج، رئيس وأعضاء هيئة المديرين للشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي، ومدير عام الشركة الاردنية للتعليم الفندقي والسياحي، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة، وعدد من ممثلي الجمعيات السياحية وشركاء الكلية، وأعضاء مجلس الأمناء والهيئتين الأكاديمية والإدارية، وأهالي الخريجين.

وأكد الوزير حجازين، رئيس مجلس أمناء الكلية، أهمية مواصلة تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن هذه الجهود تستند إلى العمل بروح الفريق الواحد، والاستثمار في الكفاءات الأكاديمية والإدارية التي تمتلك الخبرات العلمية والعملية، وتسهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على المنافسة والتميز في قطاع السياحة والضيافة.

ودعا حجازين الخريجين والخريجات إلى مواصلة التعلم وتطوير مهاراتهم، وإتقان اللغات، ومواكبة التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، سيما وأن النجاح في قطاع السياحة والضيافة يبدأ من اكتساب الخبرة الميدانية وتدرّج المهارات، وأن البدايات العملية تشكل أساساً متيناً للوصول إلى المواقع القيادية، مؤكداً أن القطاع يوفر فرصاً مهنية واسعة ومتجددة، وأن الشغف والانضباط والصبر والمثابرة تمثل مفاتيح أساسية للتقدم والنجاح.



من جهته، أكد عميد كلية عمون الجامعية التطبيقية الأستاذ الدكتور إبراهيم الكردي، أن رسالة الكلية لا تقتصر على تخريج الطلبة، بل تمتد إلى إعدادهم لسوق العمل، وتنمية مهاراتهم، وربط مخرجات التعليم باحتياجات قطاع السياحة والضيافة، مشيرًا إلى أن طموح الكلية يتمثل في إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة المهنية والأخلاقية، ويكونون سفراء مشرّفين لكليتهم ووطنهم، وقادرين على الإسهام في بناء مستقبل القطاع السياحي في الأردن.

في إطار قصص النجاح، استعرض مدير فندق كراون بلازا عمّان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، وعضو مجلس إدارة كلية عمون الجامعية التطبيقية، هاني الدباس، تجربته المهنية التي انطلقت من مقاعد الدراسة في الكلية وصولًا إلى المناصب القيادية في قطاع الضيافة.

وأكد الدباس أن النجاح المهني يتطلب تحويل المعرفة الأكاديمية إلى ممارسة عملية، والتطوير المستمر للمهارات، مشددًا على أهمية التدريب الميداني، وإتقان اللغة الإنجليزية، وتنمية مهارات التواصل والقيادة، والاستفادة من الفرص التدريبية المتاحة.

ودعا إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الفندقي، وتطوير البرامج الأكاديمية بما يواكب احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن الالتزام والتعلم المستمر والمبادرة تمثل مفاتيح النجاح والتقدم المهني.

وتخلل الحفل كلمات للخريجين، وتكريم أوائل الطلبة وتسليم الشهادات والدروع التقديرية، إلى جانب تقديم درع الكلية لوزير السياحة والآثار تقديرًا لرعايته الكريمة للحفل.