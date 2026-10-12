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  • الجيش المصري يصدر بيانًا بعد ما أثير عن ضربات ضد مُنقبي ذهب سودانيين

الجيش المصري يصدر بيانًا بعد ما أثير عن ضربات ضد مُنقبي ذهب سودانيين

  • 12 أكتوبر 2026
  • 20:29
الجيش المصري يصدر بيانًا بعد ما أثير عن ضربات ضد مُنقبي ذهب سودانيين

خبرني - أعلن الجيش المصري، مساء الاثنين، أنه نفذ المرحلة الثالثة من حملته ضد أعمال التنقيب "غير المشروع" عن خام الذهب في الصحراء الشرقية للبلاد، وسط تقارير عن تعرض مُنقبين سودانيين لضربات جوية.

وذكر بيان للجيش المصري أن "عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية (تستمر) في تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على العناصر الإجرامية لفرض كامل السيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية".

وأكد البيان "عمق الروابط التي تجمع الشعبين المصري والسوداني على المستوى السياسي والشعبي"، مُشيرًا إلى أن "التعايش السلمي الذي يحظى به ملايين السودانيين على الأراضي المصرية (يعد) خير شاهد على ذلك".

ودعا الجيش المصري "أبناء وادي النيل (إلى) استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الشائعات المغرضة والأجندات الخارجية التي تستهدف زعزعة العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني".

وجاء بيان الجيش المصري بالتزامن مع انتشار صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة لمن قيل إنهم ضحايا من المُعدّنين جراء ضربات جوية في المناطق الحدودية بين مصر والسودان.

في وقت سابق الاثنين، أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في ما وصفه بـ"الحادث الأليم" الذي تعرّض له عدد من المعدّنين السودانيين بالمنطقة الحدودية بين السودان ومصر.

وأكدمجلس السيادة الانتقالي السوداني في بيان له أن "حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة"، وشدد على "ضرورة التعامل مع الحادث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود".

وأضاف البيان أن "القيادة في البلدين على تواصل فور وقوع الحادث بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين الشقيقين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام".

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