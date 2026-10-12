تحذير من مرض خطير يتطور سريعا.. و7 خطوات تحميك من الخطر

خبرني - حذرت هيئة الدواء المصرية من مخاطر الالتهاب السحائي، مشيرة إلى سرعة تطوره في بعض الحالات وضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية.

وأوضحت الهيئة أن الالتهاب السحائي مرض يصيب الأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي، وقد ينتج عن عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية، مؤكدة أهمية توعية المواطنين بطرق انتقال العدوى وسبل الحد من انتشارها.

حددت هيئة الدواء المصرية 7 إجراءات للوقاية من المرض، تشمل الالتزام بالتطعيمات الموصى بها وفقًا للفئة العمرية والإرشادات الطبية، إذ توفر اللقاحات الحماية من السلالات التي تستهدفها.

وتتضمن الإرشادات الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام دورات المياه، إلى جانب تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

كما أوصت الهيئة بتنظيف الأسطح وتطهيرها بصورة دورية، وتجنب مخالطة المصابين، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.

وشددت على ضرورة التأكد من سلامة الأغذية والمياه، وتجنب تناول الحليب غير المبستر، فضلًا عن اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التعرض للدغات البعوض والحشرات.

ودعت الهيئة كذلك إلى اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة والنوم الكافي وممارسة النشاط البدني، بما يدعم كفاءة الجهاز المناعي.

أكدت هيئة الدواء المصرية أن التطعيم والتوعية الصحية من أهم وسائل الوقاية من الالتهاب السحائي، مشددة على ضرورة طلب الرعاية الطبية العاجلة عند ظهور أعراض مقلقة، من بينها الحمى الشديدة والصداع الحاد وتيبس الرقبة واضطراب الوعي.

وأشارت إلى أن التعرف المبكر على علامات المرض والحصول على التقييم الطبي اللازم يساعدان في سرعة التعامل معه والحد من احتمالات حدوث مضاعفات.