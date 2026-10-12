الأزمة انتهت.. كارفاخال يكتب فصلا جديدا في مسيرته

خبرني - أصبح داني كارفاخال، قائد ريال مدريد السابق، على أعتاب فصل جديد في مسيرته بعد سنوات طويلة بقميص الفريق الملكي.

ووفقاً للصحفي ماتيو موريتو، اقترب داني كارفاخال من الانتقال إلى نادي خيتافي، بعدما حصل النادي على موافقة رابطة الدوري الإسباني وإنهاء أزمة انضمامه للفريق.

وبحسب التقرير، تم الاتفاق على جميع تفاصيل الصفقة، ولم يتبقَّ سوى توقيع العقود، إذ يتبادل الطرفان المستندات تمهيدًا لإتمام الانتقال رسميًا.

ومن المنتظر أن يوقّع المدافع الإسباني عقده خلال الإثنين، أو الثلاثاء.

يذكر أن كارفاخال مثّل ريال مدريد لـ23 موسماً، بواقع 10 مواسم في أكاديمية النادي و13 موسماً مع الفريق الأول، وحقق خلالها ٢٧ لقباً.

ويُعدّ صاحب الـ34 عاما أحد 5 لاعبين فقط في تاريخ كرة القدم فازوا بـ6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وكان جزءاً من فريق شهد إحدى أزهى فترات تاريخ النادي.